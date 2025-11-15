Дніпро переміг Харківські Соколи у Суперлізі
Тимофеєнко став найкращим гравцем матчу з 22 очками
близько 1 години тому
В СК Шинник у Дніпрі в матчі регулярного чемпіонату Суперліги Дніпро обіграв Харківські Соколи з рахунком 75:67, зберігаючи лідерство в турнірній таблиці.
Гра була рівною, де перша чверть — 22:17 була на користь господарів, друга — 10:18 (загальний рахунок 32:35). Після перерви Дніпро повернув ініціативу: третя чверть 22:20, четверта — 21:12. У вирішальний момент дніпряни не підпустили суперників ближче шести очок.
Найрезультативнішим став капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко — 22 очки, 4 підбирання, 2 блок-шоти.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Дніпро – Харківські Соколи – 75:67 (22:17, 10:18, 22:20, 21:12)
Дніпро: Тимофеєнко (22 + 4 підбирання), Конєв (17 + 8 підбирань + 6 асистів), Загреба (9 + 8 підбирань)
Харківські Соколи: Клімов (16), Нікітін (10 + 7 підбирань + 2 асисти), Хохоник (10 + 2 підбирання + 8 асистів)