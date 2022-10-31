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Дончіч повторив досягнення результативності Майкла Джордана

Лука привів свою команду до перемоги в останньому матчі
Баскетбол НБА
31 жовтня 08:44
Дончіч повторив досягнення результативності Майкла Джордана
Лука Дончіч / Фото: AP

Розігруючий «Далласа» Лука Дончіч підкорив досягнення результативності легендарного Майкла Джордана.

У матчі з «Орландо» (114: 105) Дончіч набрав 44 очка, 3 підбори, 5 передач і 1 перехоплення за 37 хвилин на майданчику.

У перших шести матчах сезону 23-річний словенець набирав мінімум 30 очок в кожному з матчів. Останній раз таку серію з 30 і більше очок в перших шести матчів на старті сезону видавав Джордан за «Чикаго» в 1986 році.

Карен Агабекян
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Лука Дончіч Даллас Маверікс

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