Дончіч повторив досягнення результативності Майкла Джордана

Лука привів свою команду до перемоги в останньому матчі

Лука Дончіч / Фото: AP

Розігруючий «Далласа» Лука Дончіч підкорив досягнення результативності легендарного Майкла Джордана.



У матчі з «Орландо» (114: 105) Дончіч набрав 44 очка, 3 підбори, 5 передач і 1 перехоплення за 37 хвилин на майданчику.

У перших шести матчах сезону 23-річний словенець набирав мінімум 30 очок в кожному з матчів. Останній раз таку серію з 30 і більше очок в перших шести матчів на старті сезону видавав Джордан за «Чикаго» в 1986 році.