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Дубинський: «Прометей» не планує жіночої баскетбольної команди ні в українському чемпіонаті, ні в міжнародних турнірах»

Президент клубу з Слобожанського – про вчинок спортивного директора та гравців команди
Баскетбол Суперліга
20:15
Дубинський: «Прометей» не планує жіночої баскетбольної команди ні в українському чемпіонаті, ні в міжнародних турнірах»
«Прометей» / Фото - prometeybc.com
Президент «Прометея» Володимир Дубинський в інтерв'ю YouTube-каналу DmartTV повідомив, що в наступному сезоні клуб не буде виставляти жіночу команду.

«Прометей» не планує жіночої баскетбольної команди ні в українському чемпіонаті, ні в міжнародних змаганнях. Коли почалася війна, солідарність з клубом проявили всі. Єдиний хто жодного разу не подзвонив по телефону, це Кирило Большаков (спортивний директор жіночої команди «Прометея» - ред.) І його дружина. Жоден гравець нам також не подзвонив. Потім був дзвінок і Большаков забрав трудову книжку, але я не знаю, де він знаходиться. Для мене шок: людина жодного разу не запитав, чи живі ми, що з клубом».


«Ми вирішили, що в цьому році не будемо говорити про жіноче баскетболі. Нам просто не ким – у нас немає тренера, команди і жодного гравця».


Жіночий «Прометей» виграв Суперлігу в 2021 році, а на момент зупинки чемпіонату в минулому сезоні займав перший рядок в турнірній таблиці.

Напередодні стало відомо, що керівництво Латвійсько-естонської баскетбольної ліги прийняло рішення про допуск чоловічого «Прометея» до чемпіонату в сезоні-2022/23.
Володимир Кириченко
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Прометей Володимир Дубинський

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