Харден: «Я залишуся в« Філадельфії»
Джеймс Харден став необмежено вільним агентом
Атакуючий захисник може підписати новий контракт з «Філадельфією»
Атакуючий захисник «Філадельфії» Джеймс Харден відхилив опцію гравця в контракті з клубом і став необмежено вільним агентом, повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.
Інсайдер вважає, що захисник може підписати новий контракт з «Філадельфією» на вигідних для команди умовах.
Джеймс Харден виявився в «Сіксерс» в результаті обміну між «Брукліном» і «Філадельфією» перед дедлайном.
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