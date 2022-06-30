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Джеймс Харден став необмежено вільним агентом

Атакуючий захисник може підписати новий контракт з «Філадельфією»
Баскетбол НБА
08:20
Джеймс Харден став необмежено вільним агентом

Атакуючий захисник «Філадельфії» Джеймс Харден відхилив опцію гравця в контракті з клубом і став необмежено вільним агентом, повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Інсайдер вважає, що захисник може підписати новий контракт з «Філадельфією» на вигідних для команди умовах.

Джеймс Харден виявився в «Сіксерс» в результаті обміну між «Брукліном» і «Філадельфією» перед дедлайном.

Рене Тер Велде
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Джеймс Харден Філадельфія 76

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Новини: Баскетбол

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