Джеймс Харден став необмежено вільним агентом

Атакуючий захисник може підписати новий контракт з «Філадельфією»

Атакуючий захисник «Філадельфії» Джеймс Харден відхилив опцію гравця в контракті з клубом і став необмежено вільним агентом, повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Інсайдер вважає, що захисник може підписати новий контракт з «Філадельфією» на вигідних для команди умовах.

Джеймс Харден виявився в «Сіксерс» в результаті обміну між «Брукліном» і «Філадельфією» перед дедлайном.