Ексгравець Донецька Вуле Авдалович очолив колишню команду Ніколи Йокича

Олег Гончар

Колишній гравець баскетбольного клубу Донецьк Вуле Авдалович став новим головним тренером сербської Меги Баскет, замінивши Марка Барича, який керував командою три останні сезони. Про це повідомили на офіційному сайті клубу, повідомив портал basket.com.ua.

43-річний фахівець розпочав тренерську кар’єру в 2015 році. З 2017 до 2022 року він входив до тренерського штабу Меги, а останні три роки працював із Бєлградом, демонструючи прогрес у роботі з молодими талантами.

Як гравець, Авдалович виступав за Партизан, Валенсію, Аліканте, Шоле, Донецьк та Альбу Берлін. У складі Донецька він став чемпіоном України сезону 2011/12 рр.