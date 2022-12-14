«Епіцентр-Подоляни» обіграли «Прометей» і стали одноосібним лідером Суперліги
Єврокубок. «Прометей» – «Клуж», «Ховентуд» – «Реєр Венеція». Відео трансляція
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14 грудня 16:05
Фото: Прометей
Сьогодні, 14 грудня, «Прометей» в рамках Єврокубка зустрінеться «Клужем», а «Ховентуд» битиметься з «Реєр Венецією».
У попередній грі український клуб поступився «Буру» в овертаймі 92:85.
Після семи ігор «Прометей» займає сьоме місце. у підопічних Ронена Гінзбурга три перемоги і чотири поразки.
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