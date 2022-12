Єврокубок. «Прометей» – «Клуж», «Ховентуд» – «Реєр Венеція». Відео трансляція

За поєдинками стежте на телеканалі XSPORT

Фото: Прометей

Сьогодні, 14 грудня, «Прометей» в рамках Єврокубка зустрінеться «Клужем», а «Ховентуд» битиметься з «Реєр Венецією».

У попередній грі український клуб поступився «Буру» в овертаймі 92:85.

Після семи ігор «Прометей» займає сьоме місце. у підопічних Ронена Гінзбурга три перемоги і чотири поразки.