Євроліга оштрафувала «Анадолу Ефес» за додаткові тренування
Євроліга. «Ефес» розібрався з «Олімпіакосом», «Басконія» не залишила шансів «Мілану»
«Партизан» в овертаймі поступився «Валенсії»
«Басконія» – «Мілан» / Фото - eurohoops.netЄвроліга. Регулярний чемпіонат. 11-й тур
«Анадолу Ефес» – «Олімпіакос» 82:71 (13:18, 20:23, 19:12, 30:18)
«Альба» – «Барселона» 86:88 (19:30, 27:15, 11:26, 29:17)
АСВЕЛ – «Монако» 75:84 (20:20, 25:25, 15:15, 15:24)
«Басконія» – «Мілан» 78:62 (24: 9, 14:18, 16:18, 24:17)
«Партизан» – «Валенсія» 96:100 OT (21:21, 22:16, 21:23, 20:24, 12:16)
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