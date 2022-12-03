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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Євроліга. «Реал» без проблем розібрався з «Фенербахче», «Маккабі» не зміг здолати «Баварію»

«Панатінаїкос» не залишив шансів «Жальгірісу»
Баскетбол Єврокубки
07:22
Євроліга. «Реал» без проблем розібрався з «Фенербахче», «Маккабі» не зміг здолати «Баварію»
«Фенербахче» – «Реал» / Фото - ntv.com.tr
Євроліга. Регулярний чемпіонат. 11-й тур

«Црвєна Звєзда» – «Віртус» 83:74 (17:23, 25:18, 25:14, 16:19)




«Фенербахче» – «Реал» 71:85 (16:25, 18:21, 20:22, 17:17)




«Жальгіріс» – «Панатінаїкос» 67:81 (13:27, 15:17, 25:16, 14:21)




«Баварія» – «Маккабі» 98:89 (26:24, 24:20, 23:23, 25:22)


Володимир Кириченко
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