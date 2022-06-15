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THE FOOTBALL REVIEW

Євроліга розгляне питання про відсторонення російських клубів на наступний сезон

Поки в організації сумніваються, що росіянам дадуть можливість виступити в наступному сезоні
Баскетбол Єврокубки
10:46
Євроліга розгляне питання про відсторонення російських клубів на наступний сезон

16 червня Виконавча рада акціонерів Євроліги обговорить питання про включення російських баскетбольних клубів в наступному сезоні на тлі триваючого конфлікту в Україні.

22 березня після початку війни в Україні Виконком відсторонив російські ЦСКА (Москва), «Зеніт» (Санкт-Петербург) і УНІКС (Казань) і анулював їх результати в сезоні 2021/2022 рр.

За словами президента Євроліги Жорді Бертомеу, Участь російських клубів в наступному сезоні виглядає малоймовірним.

При цьому, 13 ліцензованих клубів, включаючи ЦСКА, попередньо пройшли кваліфікацію на сезон 2022-2023 рр., Але москвичів може замінити команда, якій дадуть wild card.

Нагадаємо, російські та білоруські клуби відсторонені від участі в Лізі чемпіонів сезону-2022/23.

Карен Агабекян
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Євроліга

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