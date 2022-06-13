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ФБУ опублікувала топ-5 найрезультативніших виступів українців на чемпіонатах Європи

У лідерах – центровий «Гран-Канарії»
Баскетбол Збірна України
14:23
ФБУ опублікувала топ-5 найрезультативніших виступів українців на чемпіонатах Європи
Федерація баскетболу України на своєму офіційному сайті опублікувала топ-5 найбільш результативних українських баскетболістів на Євробаскетах.
Топ- 5 найрезультативніших виступів українців на чемпіонатах Європи:

1. Артем Пустовий – 29 очок (13/19 двухочкових, 0/1 триочкових, 1/1 штрафних) в матчі проти Литви (62:94) на Євробаскеті-2017.

2. Олександр Окунський – 28 очок (13/18 двухочкових, 2/2 штрафних) в матчі проти Франції (89:86) на Євробаскеті-2001.

3. Сергій Гладир – 25 очок (3/6 двухочкових, 5/10 триочкових, 4/4 штрафних) в матчі проти Німеччини (88:83) на Євробаскеті-2013.

4. Джером Рендл – 22 очка (8/10 двухочкових, 1/5 триочкових, 3/3 штрафних) в матчі проти Естонії (78:71) на Євробаскеті-2015.

5. Артем Пустовий – 21 очко (7/8 двухочкових, 0/1 триочкових, 7/7 штрафних) в матчі з Італією (66: 78) на Євробаскеті-2017.

5. Кирило Фесенко – 21 очко (6/14 двухочкових, 9/14 штрафних) в матчі проти Латвії (75:74) на Євробаскеті-2015.

5. Максим Корнієнко – 21 очко (7/9 двухочкових, 1/2 триочкових, 2/2 штрафних) в матчі проти Сербії (82:75) на Євробаскеті-2013.
Нагадаємо, у вересні чоловіча збірна України зіграє у фінальній частині Євробаскету-2022 проти Греції, Італії, Хорватії, Естонії та Великобританії.

Напередодні стало відомо, що форвард збірної України Олександр Липовий не допоможе збірної України в липневих матчах відбору на ЧС-2023.
Володимир Кириченко
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Теги

Євробаскет-2022 Артем Порожній Сергій Гладир Кирило Фесенко Джером Рендл Олександр Окунський Максим Корнієнко

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