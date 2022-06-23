Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:30
Мисливці на гігантських лобстерів
14:20
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Півфінал. Франція - Хорватія

ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23

Михайло Бродський звернувся до виконавчого директора турніру
Баскетбол Суперліга
15:23
ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
«Будівельник» / Фото - ФБУ
Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся до СЕО (виконавчий директор) Ліги чемпіонів FIBA Патріку Комміносу з проханням надати київському «Будівельнику» місце в груповому раунді турніру в сезоні-2022/23.

Цитує лист Бродського прес - служба ФБУ.

«В Україні триває війна, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але для нас вже зрозуміло, що в України не буде можливості для проведення повноцінного чемпіонату в цьому сезоні. На щастя, є клуби, які готові грати і важливість їхньої присутності в міжнародних змаганнях неоціненна. Український баскетбол повинен жити».


Президент федерації зазначив, що керівництво київського клубу готове почати підготовку до наступного сезону і приступити до формування складу команди.

«На сьогоднішній день один з флагманів України столичний« Будівельник »має можливість і готовий взяти участь в головному турнірі Європи – Лізі чемпіонів. Керівництво «Будівельника» підбирає зал в Європі і готово формувати склад для участі в Лізі чемпіонів на відповідному рівні».


З огляду на ситуацію в Україні, пов'язану з повномасштабним військовим вторгненням росії, ФБУ просить FIBA розглянути можливість надання київському клубу місця в основному раунді турніру.
Раніше повідомлялося, що найтитулованіший клуб України київський «Будівельник» в сезоні - 2022/23 має намір взяти участь в єврокубковому турнірі. Команда подала заявку на участь в Лізі чемпіонів.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Будівельник Михайло Бродський FIBA

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
Баскетбол Суперліга
21 червня 15:51
ФБУ проти участі «Прометея» у Єврокубку
ФБУ проти участі «Прометея» у Єврокубку
Баскетбол Суперліга
20 червня 20:54
Президент «Будівельника» висловився щодо можливого виступу киян в латвійсько-естонській лізі
Президент «Будівельника» висловився щодо можливого виступу киян в латвійсько-естонській лізі
Баскетбол В Європі
02 червня 14:42
Три українських клуби наступний сезон можуть провести в латвійсько-естонській лізі
Три українських клуби наступний сезон можуть провести в латвійсько-естонській лізі
Баскетбол Суперліга
01 червня 22:58

Новини: Баскетбол

ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
Суперліга
15:23
Кевін Дюрант може покинути «Бруклін»
Кевін Дюрант може покинути «Бруклін»
НБА
22 червня 22:00
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Збірна України
22 червня 13:29
Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України
Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України
Українська Суперліга
22 червня 08:24
Джон Уолл активував опцію гравця на наступний сезон
Джон Уолл активував опцію гравця на наступний сезон
НБА
22 червня 08:10
Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23
Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23
Українські легіонери
21 червня 22:22
Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА
Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА
Суперліга
21 червня 20:53
Став відомий розширений склад суперника збірної України на липневі матчі кваліфікації ЧС-2023
Став відомий розширений склад суперника збірної України на липневі матчі кваліфікації ЧС-2023
Збірна України
21 червня 18:51
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
Суперліга
21 червня 15:51
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Всі новини