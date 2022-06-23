Федерація баскетболу вимагає, щоб «Прометей» і «Будівельник» виступали у чемпіонаті України
ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
Михайло Бродський звернувся до виконавчого директора турніру
«Будівельник» / Фото - ФБУПрезидент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся до СЕО (виконавчий директор) Ліги чемпіонів FIBA Патріку Комміносу з проханням надати київському «Будівельнику» місце в груповому раунді турніру в сезоні-2022/23.
Цитує лист Бродського прес - служба ФБУ.
«В Україні триває війна, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але для нас вже зрозуміло, що в України не буде можливості для проведення повноцінного чемпіонату в цьому сезоні. На щастя, є клуби, які готові грати і важливість їхньої присутності в міжнародних змаганнях неоціненна. Український баскетбол повинен жити».
Президент федерації зазначив, що керівництво київського клубу готове почати підготовку до наступного сезону і приступити до формування складу команди.
«На сьогоднішній день один з флагманів України столичний« Будівельник »має можливість і готовий взяти участь в головному турнірі Європи – Лізі чемпіонів. Керівництво «Будівельника» підбирає зал в Європі і готово формувати склад для участі в Лізі чемпіонів на відповідному рівні».
З огляду на ситуацію в Україні, пов'язану з повномасштабним військовим вторгненням росії, ФБУ просить FIBA розглянути можливість надання київському клубу місця в основному раунді турніру.
Раніше повідомлялося, що найтитулованіший клуб України київський «Будівельник» в сезоні - 2022/23 має намір взяти участь в єврокубковому турнірі. Команда подала заявку на участь в Лізі чемпіонів.
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