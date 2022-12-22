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ФБУ звернеться до FIBA з приводу включення легендарної Марини Ткаченко в Зал слави організації

Українка вигравала золото Олімпіади-1992 та двічі ставала чемпіонкою Євробаскетів
Баскетбол Збірна України
22 грудня 21:22
ФБУ звернеться до FIBA з приводу включення легендарної Марини Ткаченко в Зал слави організації
Марина Ткаченко / Фото - ФБУ
Виконком ФБУ розглянув питання про звернення в FIBA з приводу включення легендарної українки Марини Ткаченко в Зал слави FIBA. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Ткаченко є олімпійською чемпіонкою-1992 та дворазовим тріумфатором континентальних першостей.

У складі збірної СРСР Ткаченко виграла чемпіонат Європи 1991 року, в складі об'єднаної збірної виграла Олімпійські ігри-1992 в Барселоні.

У 1995 році здобула перемогу в складі України на жіночому Євробаскеті, увійшовши в топ-5 гравців за результативністю і підбирань.

На клубному рівні Марина більше 10 років захищала кольори київського «Динамо», також виступала в чемпіонатах Німеччини та Угорщини.

Була тренером жіночої збірної України.

Нагадаємо, влітку 2021 року в Зал слави FIBA першим з українців був введений олімпійський чемпіон-1988, колишній гравець НБА та екс-президент Федерації баскетболу України Олександр Волков.

Володимир Кириченко
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FIBA

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