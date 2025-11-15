Олег Гончар

Федерація баскетболу Великої Британії (BBF) офіційно оголосила про ліквідацію через значне скорочення доходів і непередбачені витрати, що унеможливило виконання зобов'язань.

BBF заявила, що припиняє торгівлю та починає процедуру ліквідації, залучаючи фахівців з Begbies Traynor.

Це кульмінація кризи: у серпні FIBA створила таскфорс для розслідування «регуляторних порушень» після конфлікту між BBF і Super League Basketball (SLB). У жовтні FIBA відсторонила BBF від міжнародних змагань через проблеми в управлінні.

Очікується, що обов'язки BBF частково перейдуть до Basketball England. UK Sport перерозподілить £2.925 млн фінансування для Олімпіади-2028 через цю організацію. FIBA обіцяє підтримку для відновлення, наголошуючи на стабільності національних команд. Жіноча збірна зіграє в Австрії 16 листопада, а чоловіча — кваліфікацію на ЧС-2027 проти Литви 27 листопада в Copper Box.

Криза загострилася через судові позови SLB проти BBF за ліцензію на нову лігу GBBL, видану в квітні. GBBL розглядає юридичні опції для захисту 15-річної ліцензії з 2027-го.