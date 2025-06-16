Олег Гончар

За інформацією Eurohoops, чемпіонат Ізраїлю призупинили на стадії плей-офф перед вирішальною третьою грою фіналу між Маккабі Тель-Авів і Хапоель Єрусалим.

Турнір припинили через безпекові проблеми після обстрілів з-боку Ірану.

Виконавчий комітет ліги мав вирішити 16 червня, чи завершиться сезон 2024-25 без чемпіона, чи обидві команди розділять титул.

Фінальна серія до трьох перемог була рівною (1-1) після напруженої перемоги Маккабі в першій грі (91-88) та реваншу Хапоеля в овертаймі у другій (77-74), третя гра мала відбутися в Тель-Авіві на, але була відкладена через атаку Ірану на Ізраїль.

Ліга розглядала перенесення матчу в інше місто чи гру без глядачів, але, за чутками, іноземні гравці Маккабі вже покинули країну, що вказує на дострокове завершення сезону.

Маккабі, під керівництвом Одеда Катташа, прагнула здобути третій поспіль титул і 58-й загалом, тоді як Хапоель, тренований Йонатаном Алоном, боровся за третій чемпіонський титул після перемог у 2015 та 2017 роках.

Рішення щодо чемпіона залишається невизначеним.