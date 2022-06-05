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Фіналісти НБА «Бостон Селтікс» закликали врятувати олімпійську чемпіонку, яку затримали в росії

В березні Грайнер заарештували за контрабанду
Баскетбол НБА
18:39
Фіналісти НБА «Бостон Селтікс» закликали врятувати олімпійську чемпіонку, яку затримали в росії
Фото: Sky Sports

Фіналісти цьогорічного розіграшу НБА «Бостон Селтікс» закликали Білий дім зробити все можливе для звільнення олімпійської чемпіонки Бріттні Грайнер, яку заарештували в росії.

На футболках з надписом «Ми – БГ (Бріттні Грайнер)» зображений QR-код із посиланням на петицію щодо визволення центрової, адресовану до Білого дому.

Нагадаємо, що «Бостон» виграв перший матч фінальної серії.

Олег Шумейко-молодший
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Бостон Селтікс

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