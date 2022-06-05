«Бостон» переміг на старті фінальної серії, знищивши «Голден Стейт» в останній чверті
Фіналісти НБА «Бостон Селтікс» закликали врятувати олімпійську чемпіонку, яку затримали в росії
В березні Грайнер заарештували за контрабанду
Фото: Sky Sports
Фіналісти цьогорічного розіграшу НБА «Бостон Селтікс» закликали Білий дім зробити все можливе для звільнення олімпійської чемпіонки Бріттні Грайнер, яку заарештували в росії.
The @celtics show support for Brittney Griner at today’s #NBAFinals practice. #WeAreBG pic.twitter.com/ZJxuStJQBz— NBA (@NBA) June 4, 2022
На футболках з надписом «Ми – БГ (Бріттні Грайнер)» зображений QR-код із посиланням на петицію щодо визволення центрової, адресовану до Білого дому.
Нагадаємо, що «Бостон» виграв перший матч фінальної серії.
Коментарі 0