Фінікс перервав переможну серію Лейкерс, Юта перемогла Х'юстон, Даллас обіграв Денвер
Детройт вирвав перемогу у Атланти, Мілвокі здолало Вашингтон
близько 12 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Мілвокі 129:126 (28:34, 30:32, 33:28, 38:32)
Вашингтон: Макколлум 28, Беглі 22 + 9 підбирань, Міддлтон 15 + 6 передач, Джордж 9, Кулібалі 7 – старт; Вітмор 17, Вукчевич 16, Шемпені 10 + 8 підбирань, Керрінгтон 5.
Мілвокі: Портер 30, Я. Адетокумбо 26 + 7 підбирань + 5 втрат, Роллінз 14, Грін 13, Тернер 9 – старт; Трент 14, Портіс 12, Сімс 5 + 7 підбирань, Кузма 3 + 6 передач, Ентоні 0.
Детройт — Атланта 99:98 (25:27, 25:22, 24:19, 25:30)
Детройт: Дюрен 21 + 11 підбирань, Каннінгем 18 + 8 підбирань + 8 передач + 6 перехоплень + 6 втрат, Харріс 9 + 7 підбирань, Томпсон 8 + 7 підбирань, Дженкінс 6 + 8 підбирань + 6 передач – старт; Холланд 17, Леверт 14, Стюарт 6 + 10 підбирань + 5 блокшотів, Грін 0, Айві 0.
Атланта: Джонсон 29 + 13 підбирань + 7 передач, Александер-Вокер 26, Оконгву 20, Деніелс 10, Рісаше 4 – старт; Кеннард 5, Крейчі 3, Гуйє 1, Воллес 0.
Індіана — Клівленд 119:135 (25:37, 29:29, 36:33, 29:36)
Індіана: Сіакам 26 + 7 підбирань, Нембхард 21 + 6 передач, Хафф 15, Матурін 11, Вокер 7 – старт; Метьюз 15, Джексон 6, Бредлі 6, Робінсон-Ерл 5, Макконнелл 4, Томпсон 2, Пітер 1, Шеппард 0.
Клівленд: Мітчелл 43 + 9 підбирань + 6 передач, Тайсон 27 + 11 підбирань, Хантер 13, Е. Моблі 13, Вейд 9 – старт; Проктор 12, Томлін 6 + 4 блокшоти, Браянт 6, Портер 4, Траверс 2, Лівінгстон 0.
Бруклін — Шарлотт 116:103 (26:27, 33:32, 29:23, 28:21)
Бруклін: Портер 35 + 7 підбирань, Клауні 18, Клекстон 13 + 11 підбирань + 6 передач, Демін 9, Мартін 5 – старт; Пауелл 10, Вольф 10 + 7 підбирань, Сараф 7, Шарп 6, З. Вільямс 3.
Шарлотт: Кніппел 18, Болл 12 + 14 передач, Бріджес 8, Колкбреннер 7, Джеймс 5 – старт; Секстон 15, Рівс 10, Діабате 10, Салон 10, Макнілі 8.
Маямі — Кліпперс 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41)
Маямі: Пауелл 30, Адебайо 27 + 14 підбирань, Хірро 22, Віггінс 22 + 9 підбирань, Мітчелл 16 + 12 передач – старт; Сміт 7, Фонтеккйо 7, Ларссон 5, Хакес 4, Якучіоніс 0, Вейр 0 + 9 підбирань, Гарднер 0, Йович 0.
Кліпперс: Леонард 36 + 7 підбирань, Зубац 16 + 13 підбирань, Данн 12, Харден 11 + 5 втрат, Коллінз 10 – старт; Сендерс 10, Пол 8, Міллер 6, Батюм 6, Нідерхойзер 6, Браун 2, Крісті 0.
Орландо — Чикаго 125:120 (29:26, 24:27, 32:32, 40:35)
Орландо: Бейн 37, Ф. Вагнер 25 + 5 втрат, Картер 17, Саггс 10 + 5 перехоплень, да Сілва 0 – старт; Блек 22 + 9 підбирань, Бітадзе 8 + 4 блокшоти, Пенда 5, Айзек 1, Ховард 0, Джонс 0 + 6 передач.
Чикаго: Гідді 22 + 9 підбирань + 6 передач + 8 втрат, Бузеліс 21, Вучевич 20 + 11 підбирань, Досунму 18 + 7 передач, Хертер 0 – старт; Джонс 20, Філліпс 10, Вільямс 6, Міллер 3, Картер 0, Олбрич 0.
Денвер — Даллас 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29)
Денвер: Йокич 29 + 20 підбирань + 13 передач, Джонс 28, Вотсон 15, Дж. Мюррей 10 + 9 передач, К. Джонсон 10 – старт; Хардуей 13 + 7 передач, Валанчюнас 8 + 8 підбирань, Б. Браун 7, Ннаджі 1.
Даллас: Девіс 32 + 13 підбирань, Нембхард 28 + 9 передач, Флегг 24 + 8 підбирань, Крісті 9, Маршалл 9 + 7 підбирань + 6 передач – старт; Томпсон 15, Расселл 8, Пауелл 4, Вільямс 2, Калеб Мартін 0.
Юта — Х’юстон 133:125 (31:32, 37:25, 30:32, 35:36)
Юта: Маркканен 29 + 8 підбирань, Джордж 28 + 8 передач + 6 втрат, Нуркич 18 + 9 підбирань, Бейлі 13, Михайлюк 10 + 6 підбирань + 5 передач – старт; Філіповські 12 + 7 підбирань, Лав 11, Клейтон 8 + 6 передач, Коллієр 3, Сенсабо 1.
Х’юстон: Дюрент 32 + 9 підбирань, Шенгюн 31 + 8 підбирань + 14 передач + 4 блокшоти, Томпсон 23 + 8 підбирань, Сміт 12 + 7 підбирань, Шеппард 9 – старт; А. Холідей 10, Тейт 6, Капела 2, Окогі 0.
Лейкерс – Фінікс 108:125 (31:31, 21:35, 25:30, 31:29)
Лейкерс: Дончич 38 + 11 підбирань + 9 втрат, Рівз 16 + 5 втрат, Ейтон 12 + 9 підбирань, Джеймс 10, Хатімура 0 – старт; Кнехт 13, Хейс 6, Клебер 5, Вінсент 3, Сміт 3, Ларевія 2, Тьєро 0, Джеймс-молодший 0.
Фінікс: Брукс 33, Гіллеспі 28, Вільямс 13, Букер 11, О’Ніл 6 + 7 підбирань + 11 передач – старт; Гудвін 13, Буей 7, Данн 6 + 8 підбирань, Хейс-Девіс 4, Ігодаро 4, Флемінг 0, Малуач 0.