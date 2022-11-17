«Голден Стейт» впевнено перемогли «Сан-Антоніо», «Мілуокі» поступилося «Атланті»
«Фінікс» впевнено здолав «Голден Стейт», «Нью-Йорк» переміг і без Михайлюка
«Бостон» продовжив переможну серію до 8 матчів
НБА. Регулярний чемпіонат
«Шарлотт» – «Індіана» 113:125 (27:27, 36:33, 27:30, 23:35)
«Орландо» – «Міннесота» 108:126 (24:42, 25:32, 31:24, 28:28)
«Вашингтон» – «Оклахома-Сіті» 120:121 (37:29, 30:25, 20:35, 33:32)
«Торонто» – «Майамі» 112:104 (27:31, 27:29, 30:19, 28:25)
«Атланта» – «Бостон» 101:126 (18: 30, 35:32, 25:35, 23:29)
«Новий Орлеан» – «Чикаго» 124:110 (32:28, 26:25, 37:25, 29:32)
«Мілуокі» – «Клівленд» 113:98 (34: 37, 27:23, 34:18, 18:20)
«Даллас» – «Х'юстон» 92:101 (28:31, 23:26, 23:19, 18:25)
«Денвер» – «Нью Йорк» 103:106 (27:30, 27:25, 30:25, 19:26)
«Фінікс» – «Голден Стейт» 130:119 (36:33, 36:32, 31:24, 27:30)
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