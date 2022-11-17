Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

«Фінікс» впевнено здолав «Голден Стейт», «Нью-Йорк» переміг і без Михайлюка

«Бостон» продовжив переможну серію до 8 матчів
Баскетбол НБА
17 листопада 09:20
«Фінікс» впевнено здолав «Голден Стейт», «Нью-Йорк» переміг і без Михайлюка

НБА. Регулярний чемпіонат

«Шарлотт» – «Індіана» 113:125 (27:27, 36:33, 27:30, 23:35)

«Орландо» – «Міннесота» 108:126 (24:42, 25:32, 31:24, 28:28)

«Вашингтон» – «Оклахома-Сіті» 120:121 (37:29, 30:25, 20:35, 33:32)

«Торонто» – «Майамі» 112:104 (27:31, 27:29, 30:19, 28:25)

«Атланта» – «Бостон» 101:126 (18: 30, 35:32, 25:35, 23:29)

«Новий Орлеан» – «Чикаго» 124:110 (32:28, 26:25, 37:25, 29:32)

«Мілуокі» – «Клівленд» 113:98 (34: 37, 27:23, 34:18, 18:20)

«Даллас» – «Х'юстон» 92:101 (28:31, 23:26, 23:19, 18:25)

«Денвер» – «Нью Йорк» 103:106 (27:30, 27:25, 30:25, 19:26)

«Фінікс» – «Голден Стейт» 130:119 (36:33, 36:32, 31:24, 27:30)

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Голден Стейт Уорріорз Фінікс Санс Нью-Йорк Нікс Денвер Наггетс Х'юстон Рокетс Даллас Маверікс Клівленд Кавальєрс Мілуокі Бакс Чикаго Буллз Нью-Орлеан Пеліканс Бостон Селтікс Атланта Хоукс Майамі Хіт Торонто Репторс Оклахома-Сіті Тандер Вашингтон Уізардс Міннесота Тімбервулвс Орландо Меджік Індіана Пейсерс Шарлотт Хорнетс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Каррі в 11-й раз за кар'єру набрав більше 50 очок
Каррі в 11-й раз за кар'єру набрав більше 50 очок
Баскетбол НБА
17 листопада 10:19
Паперовий літачок зірвав атаку «Кліпперса» у матчі з «Далласом»
Паперовий літачок зірвав атаку «Кліпперса» у матчі з «Далласом»
Баскетбол НБА
16 листопада 15:49
Лень допоміг «Сакраменто» обіграти «Бруклін», Михайлюк знову не зіграв
Лень допоміг «Сакраменто» обіграти «Бруклін», Михайлюк знову не зіграв
Баскетбол НБА
16 листопада 09:07
«Голден Стейт» впевнено перемогли «Сан-Антоніо», «Мілуокі» поступилося «Атланті»
«Голден Стейт» впевнено перемогли «Сан-Антоніо», «Мілуокі» поступилося «Атланті»
Баскетбол НБА
15 листопада 07:45
«Сакраменто» без Леня обіграв чинного чемпіона, «Нью-Йорк» без Михайлюка поступився «Оклахомі»
«Сакраменто» без Леня обіграв чинного чемпіона, «Нью-Йорк» без Михайлюка поступився «Оклахомі»
Баскетбол НБА
14 листопада 07:30
Просто стояв і спостерігав. Захисник «Міннесоти» після заміни забув вийти на майданчик
Просто стояв і спостерігав. Захисник «Міннесоти» після заміни забув вийти на майданчик
Баскетбол НБА
10 листопада 12:39

Новини: Баскетбол

Михайлюк зіграв в матчі проти чемпіона НБА «Голден Стейт»
Михайлюк зіграв в матчі проти чемпіона НБА «Голден Стейт»
НБА
10:10
«Нью-Йорк» Михайлюка не зміг обіграти «Голден Стейт», «Лейкерс» здобули перемогу над «Детройтом»
«Нью-Йорк» Михайлюка не зміг обіграти «Голден Стейт», «Лейкерс» здобули перемогу над «Детройтом»
НБА
08:51
Євроліга. «Мілан» не зміг обіграти «Жальгіріс», «Фенербахче» розгромив «Панатінаїкос»
Євроліга. «Мілан» не зміг обіграти «Жальгіріс», «Фенербахче» розгромив «Панатінаїкос»
Єврокубки
07:43
Новачок «Прометея»: «Це завжди класно виграти дебютний матч в новій команді»
Новачок «Прометея»: «Це завжди класно виграти дебютний матч в новій команді»
В Європі
02:41
«Прометей» здобув восьму перемогу у Латвійсько-Естонській лізі
«Прометей» здобув восьму перемогу у Латвійсько-Естонській лізі
В Європі
00:38
Дончіч очолив рейтинг претендентів на нагороду MVP
Дончіч очолив рейтинг претендентів на нагороду MVP
НБА
18 листопада 21:10
Бродського переобрано президентом ФБУ
Бродського переобрано президентом ФБУ
Суперліга
18 листопада 19:06
Головний тренер «Будівельника» розповів, коли Близнюк повернеться на майданчик
Головний тренер «Будівельника» розповів, коли Близнюк повернеться на майданчик
Єврокубки
18 листопада 18:07
Збірна Іспанії обійшла США у рейтингу FIBA
Збірна Іспанії обійшла США у рейтингу FIBA
18 листопада 17:49
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини