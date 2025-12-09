Фінікс вирвав перемогу у Міннесоти, Сан-Антоніо виграв на виїзді у Нового Орлеана
Сакраменто поступилося Індіані
28 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана – Сакраменто 116:105 (35:23, 31:28, 26:37, 24:17)
Індіана: Нембхард (28 + 12 передач), Матурін (25), Сіакам (23), Гафф (8 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Томпсон (6) – старт; Вокер (12), Меттьюз (7), Макконнелл (4), Ферфі (3), Джексон (0 + 7 підбирань).
Сакраменто: Вестбрук (24 + 12 підбирань + 14 передач), Дерозан (20), Лавін (16 + 5 втрат), Рейно (13 + 8 підбирань), Мюррей (8 + 11 підбирань) – старт; Ачіува (11), Кліффорд (7), Юбенкс (3), Елліс (3), Монк (0).
Міннесота – Фінікс 105:108 (23:29, 34:32, 27:23, 21:24)
Міннесота: Едвардс (40 + 9 підбирань), Рендл (21 + 8 передач), Гобер (15 + 8 підбирань), МакДеніелс (4), Дівінченцо (2) – старт; Гайленд (14), Рід (6 + 9 підбирань), Кларк (3), Інглс (0), Конлі (0), Шеннон (0).
Фінікс: Вільямс (22 + 7 підбирань), Гіллеспі (19), Брукс (18), Аллен (12), О’Ніл (11 + 8 підбирань) – старт; Ігодаро (10), Гудвін (9), Буей (5), Данн (2 + 8 підбирань).
Новий Орлеан – Сан-Антоніо 132:135 (25:35, 32:42, 45:23, 30:35)
Новий Орлеан: Квін (33 + 10 підбирань + 10 передач + 4 блок-шота), Мерфі (32), Джонс (17), Бей (17), Фірс (5) – старт; Альварадо (10 + 6 передач), Макгауенс (8), Маткович (4), Піві (4), Міссі (2), Гокінс (0).
Сан-Антоніо: Барнс (24), Касл (18), Фокс (14 + 7 передач), Корнет (6 + 9 підбирань), Васселл (5) – старт; Гарпер (22 + 6 передач), Шемпені (17), К. Джонсон (12), Оліник (11), Браян (4), Сохан (2).