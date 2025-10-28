1 листопада у Києві відбудеться фінальний етап King Media Basket – найгучнішої медіабаскетбольної ліги України. Серед чотирьох претендентів на трофей – команда FIRST HOTC, яка провела потужний сезон і впевнено вийшла до плей-оф лідером у таблиці, поділивши перше місце за кількістю очок, але поступившись лише за додатковими показниками.

FIRST HOTC завершили регулярний етап з шістьма перемогами у семи матчах, набравши 294 бали по забитих мʼячах – це найвищий показник результативності серед усіх команд ліги. Додатково команда має найкращу різницю забитих і пропущених очок сезону, а саме +103, що говорить про збалансовану гру як в атаці, так і в обороні. Загалом за шість перемог і одну поразку команда зібрала 13 балів в турнірній таблиці, що і привело їх до фіналу. Статистика підтверджує: FIRST HOTC стабільно домінують на майданчику в кожному матчі, поєднуючи силову гру з дисципліною та продуманими комбінаціями.

В дебютному медіасезоні команда демонструє впевнений прогрес і претендує на те, щоб стати одним із головних відкриттів ліги. Важливу роль у виступах команди відіграє партнерство з брендом FIRST, який підтримує розвиток спортивної індустрії та її зростання в Україні. FIRST HOTC виступає під гаслом боротьби за результат, поваги до гри та прагненням бути першими не на словах, а в реальній конкуренції на паркеті.

Жеребкування сформувало фінальні пари, в яких зійдуться:

KING CREW – FAKE TAXI

FIRST HOTC - PSSS TEAM

FIRST HOTC у півфіналі зустрінуться з одними з найжорсткіших суперників у лізі – PSSS TEAM, які також демонстрували стабільну гру впродовж сезону. Проте за статистикою саме FIRST HOTC мають сильні позиції перед вирішальними матчами: команда регулярно демонструє високий відсоток реалізації дальніх кидків і добре розподіляє напад між гравцями, уникаючи залежності від одного лідера.

Фінальний етап King Media Basket традиційно обіцяє видовищну боротьбу, адже формат ліги поєднує спортивний азарт і шоу, залучаючи як професійних спортсменів, так і яскравих представників українського медіапростору. Heroes Of The Courts вже готові змагатися й прагнуть тріумфувати у дебютному сезоні ліги.

Матчі відбудуться 1 листопада у Києві. FIRST HOTC виходить на заключну стадію змагань як команда, яка має все необхідне, щоб вибороти титул – характер, стабільність, досвід і результат.