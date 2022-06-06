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Фрателло отримав нагороду «Чака Дейлі» за життєві досягнення в баскетболі

Майк тренував команди НБА і збірну України
Баскетбол Збірна України
11:24
Фрателло отримав нагороду «Чака Дейлі» за життєві досягнення в баскетболі

Колишній тренер збірної України Майк Фрателло отримав від Національної асоціації баскетбольних тренерів нагороду «Чака Дейлі», що вручається за життєві досягнення.

За словами головного тренера «Індіани» і президента асоціації Ріка Карлайла, Фрателло все життя присвятив баскетболу і був успішним.

«Досягнення Майка Фрателло добре задокументовані, як тренера, так і аналітика. Шістнадцять років на посаді головного тренера НБА, 647 перемог у регулярному сезоні, нагороди «Тренер року НБА», головного тренера національної збірної України та багаторазові премії в якості аналатика на ТВ – усе це поєднує життя, присвячене баскетболу».

75-річний Фрателло мав рекорд 667-548 з «Атлантою» (1981, 1983-90), «Клівлендом» (1993-99) і «Мемфісом» (2004-07). Його команди фінішували на рівні 0,500 або вище в 13 з 16 його сезонів і 11 разів виходили в плей-офф.

Фрателло також прокоментував своє нагородження.

«Чак Дейлі був особливою людиною і особливим тренером – і це особлива нагорода. Це дуже багато означає для мене, тому що Чак був наставником, близьким другом і довіреною особою під час моєї тренерської кар’єри в НБА та за її межами. Це честь бути визнаним моїми однолітками, яких я поважаю та яким захоплююся. Я пишаюся тим, що приєднайтеся до лав попередніх одержувачів – усіх виняткових тренерів і непересічних особистостей».

Досягнення Фрателло як телеведучого включають в себе роботу на NBC з Марва Альбертом протягом трьох сезонів НБА і гри для Turner Sports, NBA TV і декількох регіональних мереж.

Попередніми лауреатами нагороди були Ларрі Браун, Пет Райлі і Ленні Уілкенс.

Фрателло з 2011 по 2014 року тренував збірну України, з якої зайняв шосте місце на чемпіонаті Європи і вийшов на чемпіонат світу.

Джерело: basket.com.ua Карен Агабекян
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Новини: Баскетбол

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