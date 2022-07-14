Герун став гравцем іспанського Бетіса

Володимир через сезон повертається в чемпіонат Іспанії

Важкий форвард збірної України Володимир Герун перейшов в іспанський «Бетіс».

У минулому сезоні українець грав в складі турецького «Бюйюкчекмеджі». У Туреччині гравець в середньому набирав 11,9 очка і робив 7,9 підбору в середньому за 25 хвилин в матчі.

Герун раніше грав в чемпіонаті Іспанії, провівши два сезони провів у складі «Унікахи».



В «Бетісі» Герун возз'єднається з головним тренером «Бетіса» Луїсом Каземіро, з яким вони працювали в «Унікасі».