Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняОфіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Зараз в ефірі
18:00
Всесвітні ігри 2022. День 6. Кікбоксинг
18:30
live
Всесвітні ігри 2022. Фістбол. Чоловіки. Матч за 3 місце. Пряма трансляція

Герун став гравцем іспанського Бетіса

Володимир через сезон повертається в чемпіонат Іспанії
Баскетбол Українські легіонери
17:57
Герун став гравцем іспанського Бетіса

Важкий форвард збірної України Володимир Герун перейшов в іспанський «Бетіс».

У минулому сезоні українець грав в складі турецького «Бюйюкчекмеджі». У Туреччині гравець в середньому набирав 11,9 очка і робив 7,9 підбору в середньому за 25 хвилин в матчі.

Герун раніше грав в чемпіонаті Іспанії, провівши два сезони провів у складі «Унікахи».

В «Бетісі» Герун возз'єднається з головним тренером «Бетіса» Луїсом Каземіро, з яким вони працювали в «Унікасі».

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Володимир Герун Бетіс (баскетбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Баскетбол

Герун став гравцем іспанського Бетіса
Герун став гравцем іспанського Бетіса
Українські легіонери
17:57
Ткаченко: «Якщо ми будемо грати в другому раунді відбору, як в минулому ігровому вікні, то шанси на вихід на ЧС-2023 будуть великими»
Ткаченко: «Якщо ми будемо грати в другому раунді відбору, як в минулому ігровому вікні, то шанси на вихід на ЧС-2023 будуть великими»
Збірна України
08:53
Зірка НБА Ембіід отримав французьке громадянство
Зірка НБА Ембіід отримав французьке громадянство
НБА
13 липня 14:49
«Прометей» оновив емблему клубу? На сайті Єврокубка обманювати не будуть
«Прометей» оновив емблему клубу? На сайті Єврокубка обманювати не будуть
Суперліга
12 липня 17:00
Турнір плей-ін стане постійною частиною сезону в НБА
Турнір плей-ін стане постійною частиною сезону в НБА
НБА
12 липня 13:52
«Після перемоги у війні будемо обговорювати комплектацію команди». МБК « Миколаїв» – у справі
«Після перемоги у війні будемо обговорювати комплектацію команди». МБК « Миколаїв» – у справі
Суперліга
12 липня 11:52
Гінзбург: «Головна проблема Санона – це потенціал»
Гінзбург: «Головна проблема Санона – це потенціал»
Суперліга
11 липня 22:59
Одна з головних зірок НБА підпише з «Філадельфією» нову угоду
Одна з головних зірок НБА підпише з «Філадельфією» нову угоду
НБА
11 липня 18:55
Михайлюк визнаний MVP липневих матчів збірної України в кваліфікації на ЧС-2023
Михайлюк визнаний MVP липневих матчів збірної України в кваліфікації на ЧС-2023
Збірна України
11 липня 16:56
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
Всі новини