Гінзбург: «Нам потрібно виправити багато проблем, але перемога є перемога»
Гінзбург: «Ховентут» – найкраща команда Єврокубка. Ми будемо робити в грі з ними все, що ми можемо»
Наставник «Прометея» – про майбутній матч з іспанським грандом
Ронен Гінзбург / Фото - prometeybc.comГоловний тренер «Прометея» Ронен Гінзбург в інтерв'ю клубній прес-службі прокоментував майбутній виїзний матч команди проти «Ховентута» в рамках 4-го туру групового раунду Єврокубка.
Тренер, «Ховентут» поки має чотири поразки на старті сезону – в ACB та Єврокубку. У той же час багато експертів вважають клуб з Бадаллона одним з головних претендентів на перемогу в Єврокубку. Що можете сказати про нашого наступного суперника?
«Вони мають рацію. Це найкраща команда Єврокубка на обох сторонах майданчика. Це клуб з великими традиціями. Це топ-команда іспанської ліги протягом багатьох років. Ми будемо робити в грі з ними все, що ми можемо. Однак ми граємо з відмінною командою».
Чи можемо ми говорити, що «Ховентут» – добре збалансована команда з гравцями високого рівня?
«Так. У них 12 рівних гравців, кожен з яких здатний грати на високому рівні, їх баскетболісти мають величезний досвід. Це топ-команда АСВ-ліги. І цим все сказано».
Відзначимо, що «Прометей» зіграє з «Ховентутом» 2 листопада. Початок матчу – о 21:15 за київським часом.
Напередодні «Прометей» в матчі 3-го туру групового раунду Єврокубка здобув перемогу над «Бурсаспором» (90:84).
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