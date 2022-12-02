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Гінзбург: «Нинішнім результатом «Прометея» задоволений, але не деякими моментами нашої гри»

Тренер оцінив гру команди в першій половині сезону
Баскетбол НБА
02 грудня 16:30
Гінзбург: «Нинішнім результатом «Прометея» задоволений, але не деякими моментами нашої гри»

Головний тренер «Прометея» Ронен Гінзбург оцінив прес-службі клубу гру команди в першій половині сезону в Латвійсько-Естонській лізі.

Ронен, «Прометей» зараз лідирує в Латвійсько-Естонській лізі і знаходиться в зоні плей-офф Єврокубка. Ви задоволені початком сезону?

«Я задоволений результатом, але не задоволений деякими моментами нашої гри. Чи можемо грати краще. Ми побачили, як наші сильні, так і слабкі сторони. А результат задовільний. У деяких іграх Латвійсько-Естонської ліги у нас були певні проблеми, були близькі до поразки, одного разу поступилися.

Звичайно, коли ми граємо два-три рази на тиждень, таке може статися. Наприклад, навіть найсильніші команди Євроліги, такі як « Барселона » та інші гранди, коли мають щільний графік, можуть поступитися в національному чемпіонаті слабшим суперникам. Так, в цьому немає нічого хорошого. Але це гра. Тому вважаю наші результати на даному етапі хорошими».


У вас відбулося перше знайомство відразу з двома новими для « Прометея » турнірами. Перед початком сезону ви говорили про місце в топ-4 – топ-2 для « Прометея » в Латвійсько-Естонській лізі. Але наша команда досить добре виступає в ЛЕБЛ, здається, що з великим запасом міцності, навіть в тих матчах, де суперник надає гідний опір. Чи не були ваші слова в більшості своїй компліментарними з часткою тренерської обережності щодо майбутніх суперників? Що ви думаєте з цього приводу зараз?

«Моя думка щодо топ-4 – топ-2 не змінилося. Поясню чому. Півфінали і фінал Лебліх грають в форматі Фіналу чотирьох, де все вирішується в одному матчі. Одна гра плей-офф може вирішити всі, незважаючи на те, яке місце ви зайняли в регулярному чемпіонаті.

Тому, перш за все, ми повинні пройти дистанцію регулярного чемпіонату, а остаточно все буде вирішуватися в плей-офф. Там ми будемо боротися за титул».


Також «Прометей» йде в зоні плей-офф Єврокубка.

Андрій Усмонов
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Прометей Ронен Гінзбург

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