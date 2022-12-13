Гінзбург розповів, що потрібно зробити «Прометею», щоб перервати серію поразок у Єврокубку

Український клуб зустрінеться з «Клужем»

Фото: Прометей

Головний тренер «Прометея» Ронен Гінзбург поділився очікуваннями від матчу Єврокубку з «Клужем», який пройде 14 грудня.



Минулого сезону «Прометей» зустрічався з «Клужем» у Лізі Чемпіонів. Чим відрізняється нинішня команда від минулорічної? Як вона змінилася?

«Клуж» не надто змінився з минулого сезону, зберіг багато гравців, кістяк команди. Це дійсно їхній плюс, оскільки вони добре знають один одного, знають, як грати разом. Крім того, вони додали хороших нових гравців. Тож це сильна команда.

У матчах, які «Клуж» виграв , він набрав понад 90 очок, у програних поєдинках – менше 90 очок. Що можете сказати про гру нашого наступного суперника?

Безперечно у них хороший напад. Тому що там гарна хімія між гравцями, ще раз повторюся, вони давно грають разом. Тож якщо ми хочемо перемогти, ми зобов'язані добре грати в захисті, не так як ми грали в матчі з «Ульмом». Ми маємо грати в обороні так, як грали з «Бургом».

Минулого сезону за «Клуж» грав нинішній баскетболіст «Прометея» Дастін Хог. Які навички Дастіна вам сподобалися минулого сезону? Чому ви вирішили запросити до «Прометея»? Чи виправдовує Дастін ваші очікування нині?

Дастін може грати ще краще. Як минулого сезону – агресивно, збирати підбирання в нападі, добре захищатися. Останнім часом він прогресує. І я сподіваюся, що продовжить ще більше прогресувати.

Нагадаємо, що «Прометей» наступного сезону гратиме в Україні.