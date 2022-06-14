Каррі та його 43 очка допомогли «Голден Стейт» зрівняти рахунок в серії з «Бостоном»
«Голден Стейт» обіграв «Бостон» і знаходиться в кроці від чемпіонства НБА сезону-2021/22
26 очок Віггінса принесли перемогу Уорріорз в п'ятому матчі фінальної серії плей-офф
«Голден Стейт» – «Бостон» / Фото - en.as.comНБА. Плей-офф. Фінальна серія. П'ятий матч
«Голден Стейт» – «Бостон» 104:94 (27:16, 24:23, 24:35, 29:20), рахунок в серії 3:2
«Голден Стейт»: Віггінс (26 + 13 підбирань), Томпсон (21), Каррі (16 + 8 передач), Грін (8 + 8 підборів + 6 фолів), Портер (2) – старт; Пейтон (15), Луні (2), Пул (14), Бьеліца (0), Ігудала (0), Кумінга (0), Лі (0), Муді (0), Тоскано-Андерсон>
«Бостон»: Тейтум (27 + 10 підбирань), Смарт (20), Браун (18 + 9 підборів - 5 втрат), Вільямс (10 + 8 підборів), Хорфорд (9 + 9 підборів) – старт; Уайт (1), Вільямс (3), Прітчард (0), Несміт (3), Морган (0), Корнет (3), Стаускас (0), Хаузер (0)
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