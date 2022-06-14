Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Больцано

«Голден Стейт» обіграв «Бостон» і знаходиться в кроці від чемпіонства НБА сезону-2021/22

26 очок Віггінса принесли перемогу Уорріорз в п'ятому матчі фінальної серії плей-офф
Баскетбол НБА
07:53
«Голден Стейт» обіграв «Бостон» і знаходиться в кроці від чемпіонства НБА сезону-2021/22
«Голден Стейт» – «Бостон» / Фото - en.as.com
НБА. Плей-офф. Фінальна серія. П'ятий матч

«Голден Стейт» – «Бостон» 104:94 (27:16, 24:23, 24:35, 29:20), рахунок в серії 3:2

«Голден Стейт»: Віггінс (26 + 13 підбирань), Томпсон (21), Каррі (16 + 8 передач), Грін (8 + 8 підборів + 6 фолів), Портер (2) – старт; Пейтон (15), Луні (2), Пул (14), Бьеліца (0), Ігудала (0), Кумінга (0), Лі (0), Муді (0), Тоскано-Андерсон>

«Бостон»: Тейтум (27 + 10 підбирань), Смарт (20), Браун (18 + 9 підборів - 5 втрат), Вільямс (10 + 8 підборів), Хорфорд (9 + 9 підборів) – старт; Уайт (1), Вільямс (3), Прітчард (0), Несміт (3), Морган (0), Корнет (3), Стаускас (0), Хаузер (0)

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Голден Стейт Уорріорз Бостон Селтікс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Каррі та його 43 очка допомогли «Голден Стейт» зрівняти рахунок в серії з «Бостоном»
Каррі та його 43 очка допомогли «Голден Стейт» зрівняти рахунок в серії з «Бостоном»
Баскетбол НБА
11 червня 07:59
«Ворріорз», здавалося, врятувалися в третьому матчі фіналу з «Бостоном», але в останній чверті їх знищили
«Ворріорз», здавалося, врятувалися в третьому матчі фіналу з «Бостоном», але в останній чверті їх знищили
Баскетбол НБА
09 червня 07:22
«Голден Стейт» зрівняв рахунок у фінальній серії з «Бостоном»
«Голден Стейт» зрівняв рахунок у фінальній серії з «Бостоном»
Баскетбол НБА
06 червня 07:31
Фіналісти НБА «Бостон Селтікс» закликали врятувати олімпійську чемпіонку, яку затримали в росії
Фіналісти НБА «Бостон Селтікс» закликали врятувати олімпійську чемпіонку, яку затримали в росії
Баскетбол НБА
05 червня 18:39
«Бостон» переміг на старті фінальної серії, знищивши «Голден Стейт» в останній чверті
«Бостон» переміг на старті фінальної серії, знищивши «Голден Стейт» в останній чверті
Баскетбол НБА
03 червня 07:31
«Бостон» має намір зберегти Хорфорда на наступний сезон
«Бостон» має намір зберегти Хорфорда на наступний сезон
Баскетбол НБА
31 травня 16:10

Новини: Баскетбол

«Голден Стейт» обіграв «Бостон» і знаходиться в кроці від чемпіонства НБА сезону-2021/22
«Голден Стейт» обіграв «Бостон» і знаходиться в кроці від чемпіонства НБА сезону-2021/22
НБА
07:53
«Міннесота» шукає варіанти обміну Д'Анджело Расселла
«Міннесота» шукає варіанти обміну Д'Анджело Расселла
НБА
13 червня 22:10
Збірна України завершила перший етап підготовки до матчів відбору на ЧС-2023
Збірна України завершила перший етап підготовки до матчів відбору на ЧС-2023
Збірна України
13 червня 15:56
ФБУ опублікувала топ-5 найрезультативніших виступів українців на чемпіонатах Європи
ФБУ опублікувала топ-5 найрезультативніших виступів українців на чемпіонатах Європи
Збірна України
13 червня 14:23
Команда екс-гравця збірної України вийшла у фінал тайванської ліги
Команда екс-гравця збірної України вийшла у фінал тайванської ліги
Українські легіонери
13 червня 13:24
«Чикаго» не зацікавлений в обміні Вучевича на Гобера
«Чикаго» не зацікавлений в обміні Вучевича на Гобера
НБА
12 червня 12:30
«Х'юстон» не обміняє Уолла на Уестбрука без піку першого раунду
«Х'юстон» не обміняє Уолла на Уестбрука без піку першого раунду
НБА
12 червня 08:30
Леброн Джеймс розповів, чим займеться після завершення кар'єри
Леброн Джеймс розповів, чим займеться після завершення кар'єри
НБА
11 червня 16:25
Каррі та його 43 очка допомогли «Голден Стейт» зрівняти рахунок в серії з «Бостоном»
Каррі та його 43 очка допомогли «Голден Стейт» зрівняти рахунок в серії з «Бостоном»
НБА
11 червня 07:59
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 червня 19:34
Всі новини