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«Голден Стейт» в 7 матчах сезону пропустили 854 очки – найгірший показник в історії

Захист клубу тільки на 21-му місці
Баскетбол НБА
31 жовтня 09:46
«Голден Стейт» в 7 матчах сезону пропустили 854 очки – найгірший показник в історії

Чинний чемпіон НБА «Голден Стейт», програвши «Детройту» (114:128), увійшов в історію ліги.

За інформацією ESPN, «Уорріорз» пропустили за сім перших матчів на початку сезоні 854 очка, що є гіршим показником для чемпіонської команди в історії НБА.

На поточний момент каліфорнійці займають 21-е місце в рейтингу захистів НБА.

У чотирьох з семи останніх ігор «Голден Стейт» дозволяли суперникам набирати мінімум 125 очок. Раніше подібне траплялося в сезоні 1962/1963.

Карен Агабекян
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Голден Стейт Уорріорз

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