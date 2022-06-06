Фіналісти НБА «Бостон Селтікс» закликали врятувати олімпійську чемпіонку, яку затримали в росії
«Голден Стейт» зрівняв рахунок у фінальній серії з «Бостоном»
Карри став найрезультативнішим гравцем матчу
Фото: Getty Images
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«Голден Стейт» – «Бостон» 107:88 (31:30, 21:20, 35:14, 20:24) Рахунок у серії – 1:1
«Голден Стейт»: Каррі (29), Луні (12 + 7 підбирань), Томпсон (11), Віггінс (11), Грін (9 + 7 передач) - старт; Пул (17), Пейтон (7), Б'єліца (6), Портер (3), Муді (2).
«Бостон»: Тейтум (28), Браун (17), Смарт (2 + 5 втрат), Хорфорд (2 + 8 підбирань), Р. Вільямс (2) – старт; Вайт (12), Г. Вільямс (6), Несміт (4), Прітчард (4), Фіттс (3), Стаускас (3), Хаузер (3), Корнет (2).
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