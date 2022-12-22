«Прометей» і «Епіцентр-Подоляни» вийшли у фінал Кубка ліги
Головний тренер «Прометея»: «Бачити вболівальників з України – це дивовижно»
Український клуб обіграв «Рейєр Венецію»
Фото: Прометей
Головний тренер «Прометея» Ронен Гінзбург поділився емоціями після перемоги команди у Єврокубку над «Рейєр Венецією» (75:71):
У мене багато емоцій після цієї гри. Перш за все, бачити вболівальників з України, які приїхали сюди, це дивовижно для клубу, для президента та віце-президента. Зараз це велика перемога для нас. Ми грали проти чудової команди з чудовими традиціями та чудовим тренером, якого я дуже поважаю. І ми показали характер і боролися. Ми почали гру погано. Після 10 хвилин ми почали грати краще в захисті, а в другій половині ми вже грали набагато краще в захисті. Це дивовижна перемога для нашого молодого клубу, якому лише 3-4 роки, перемога тут, в Італії: це дивовижно!
Нагадаємо, що після дев’яти турів «Прометей» йде четвертим у группі A Єврокубку.
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