Ще один новачок. «Прометей» уклав угоду з американським центровим
Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»
39-річний фахівець вже уклав угоду з чинним чемпіоном України
Мантас Шерніус / Фото - TwitterЛитовський наставник Мантас Шерніус стане першим помічником головного тренера «Прометея» Ронена Гінзбурга в сезоні-2022/23.
39-річний фахівець вже уклав угоду з чинним чемпіоном України.
Шерніус раніше очолював литовські клуби «Пено Жвайгждес» і «Пренай».
З 2014 року він є головним тренером жіночої збірної Литви.
Відзначимо, що наступний сезон «Прометей» проведе в Латвійсько-естонській лізі, а також зіграє в Єврокубку.
Напередодні «Прометей» підписав контракт з американським центровим Дастіном Хогом.
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