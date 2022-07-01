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Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»

39-річний фахівець вже уклав угоду з чинним чемпіоном України
Баскетбол Суперліга
15:24
Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»
Мантас Шерніус / Фото - Twitter
Литовський наставник Мантас Шерніус стане першим помічником головного тренера «Прометея» Ронена Гінзбурга в сезоні-2022/23.

39-річний фахівець вже уклав угоду з чинним чемпіоном України.



Шерніус раніше очолював литовські клуби «Пено Жвайгждес» і «Пренай».

З 2014 року він є головним тренером жіночої збірної Литви.

Відзначимо, що наступний сезон «Прометей» проведе в Латвійсько-естонській лізі, а також зіграє в Єврокубку.

Напередодні «Прометей» підписав контракт з американським центровим Дастіном Хогом.
Володимир Кириченко
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Прометей Ронен Гінзбург

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