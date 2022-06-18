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«Гран-Канарія» Пустового назвала ім'я нового наставника команди
Ним став 43-річний словенський фахівець, який раніше захищав кольори «Барселони»
Яка Лакович / Фото - basketnews.comІспанська «Гран-Канарія», за яку виступає український центровий Артем Пустовий, оголосила про призначення Яки Лаковича на посаду головного тренера.
Сторони підписали угоду терміном на два роки. Про це повідомляє basketnews.com.
43-річний фахівець перейшов з німецького «Ульма», яким він керував з 2019 року. До цього словенець працював асистентом в «Ховентуді» і «Більбао».
Лакович раніше провів п'ять сезонів в «Барселоні» в якості гравця, вигравши титул чемпіона Євроліги і два титули ACB.
Нагадаємо, напередодні «Гран-Канарія» припинила співпрацю з іспанцем Порфіріо Фісаком.
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