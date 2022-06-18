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«Гран-Канарія» Пустового назвала ім'я нового наставника команди

Ним став 43-річний словенський фахівець, який раніше захищав кольори «Барселони»
Баскетбол Українські легіонери
07:24
«Гран-Канарія» Пустового назвала ім'я нового наставника команди
Яка Лакович / Фото - basketnews.com
Іспанська «Гран-Канарія», за яку виступає український центровий Артем Пустовий, оголосила про призначення Яки Лаковича на посаду головного тренера. 

Сторони підписали угоду терміном на два роки. Про це повідомляє basketnews.com.

43-річний фахівець перейшов з німецького «Ульма», яким він керував з 2019 року. До цього словенець працював асистентом в «Ховентуді» і «Більбао».

Лакович раніше провів п'ять сезонів в «Барселоні» в якості гравця, вигравши титул чемпіона Євроліги і два титули ACB.

Нагадаємо, напередодні «Гран-Канарія» припинила співпрацю з іспанцем Порфіріо Фісаком.
Володимир Кириченко
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