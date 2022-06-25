Грегг Попович може залишитися в «Сан-Антоніо» ще на один сезон
Грегг Попович залишиться в «Сан-Антоніо» на наступний сезон
Наступний сезон стане для фахівця 27-м на посаді головного тренера команди
Головний тренер «Сан-Антоніо» Грегг Попович залишиться в клубі на наступний сезон.
Інсайдер «Сперс» Джефф Макдональд повідомив, що 73-річний фахівець вже обдзвонив всіх новачків команди після драфта.
Наступний сезон стане для Поповича 27-м на посаді головного тренера «Сан-Антоніо». Грегг є рекордсменом за кількістю перемог серед тренерів за всю історію.
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