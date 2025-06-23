Гілджес-Александер повторив унікальне досягнення Леброна
Шай став MVP фіналу й регулярного сезону
близько 2 годин тому
Шай Гілджес-Александер
Оклахома-Сіті Тандер здобула перемогу над Індіаною Пейсерз у сьомому матчі фінальної серії плей-оф НБА з рахунком 103:91, вигравши титул чемпіона НБА.
Лідер Оклахоми, канадський розігруючий Шай Гілджес-Александер, був визнаний MVP фінальної серії. Він набрав 29 очок і віддав 12 передач у вирішальному матчі.
Раніше Шай отримав нагороду MVP регулярного сезону, ставши першим гравцем за 12 років, якому вдалося здобути обидва звання в одному сезоні.
Востаннє це вдавалося Леброну Джеймсу з Маямі Хіт у 2013 році.
Цей титул став першим для Оклахоми з моменту переїзду до міста у 2008 році.