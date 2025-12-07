Голден Стейт обіграли Клівленд, Даллас виграв у Хʼюстона, Мілвокі програв Детройту
Бруклін розгромив Новий Орлеан, Маямі поступився Сакраменто
37 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Бруклін — Новий Орлеан — 119:101 (35:24, 27:20, 34:31, 23:26)
Бруклін: Портер 35 + 9 підбирань, Клекстон 14 + 11 підбирань + 10 передач, Менн 10, Клауні 10, Дьомін 8 + 7 передач – старт; Шарп 16, З. Вільямс 9, Сараф 7, Вольф 7, Пауелл 3, Вілсон 0.
Новий Орлеан: Мерфі 23, Бей 18, Макгауенс 16, Фірс 14, Квін 6 + 9 підбирань – старт; Альварадо 9+6 передач, Хоукінс 6, Міссі 4, Маткович 3, Піві 2.
Вашингтон — Атланта — 116:131 (28:35, 27:35, 38:27, 23:34)
Вашингтон: Макколлум 28 + 6 втрат, Шемпені 16, Джордж 15 + 7 передач + 5 втрат, Керрінгтон 14 + 9 передач, Беглі 6 – старт; Вукчевич 18, Райлі 15, Воткінс 2, Бренем 2, Джонсон 0, Гілл 0.
Атланта: Джонсон 30 + 12 підбирань + 12 передач, Оконгву 21 + 9 підбирань + 6 передач, Александер-Вокер 17, Деніелс 12, Рісаше 7 – старт; Кеннард 15, Крейчі 14, Ньюелл 11, Гуйє 4, Воллес 0.
Детройт — Мілвокі — 124:112 (29:22, 32:34, 30:25, 33:31)
Детройт: Каннінгем 23 + 12 передач, Стюарт 19, Дюрен 16 + 16 підбирань, Томпсон 13 + 8 передач, Д. Робінсон 7 – старт; Грін 13, Леверт 11, Айві 10, Рід 6+10 підбирань, Холланд 4, Дженкінс 2, Сассер 0, Ланір 0.
Мілвокі: Портер 32 + 6 передач, Кузма 15, Тернер 12, Роллінз 10 + 6 передач, Сімс 2 – старт; Трент 11, Портіс 7 + 7 підбирань, Т. Адетокумбо 7, Коффі 4, Джексон 4, Ентоні 3, Ненс 3, Г. Харріс 2.
Клівленд — Голден Стейт — 94:99 (18:12, 18:33, 26:27, 32:27)
Клівленд: Мітчелл 29, Е. Моблі 18 + 10 підбирань, Гарленд 17, Тайсон 11 + 11 підбирань, Хантер 6 – старт; Томлін 6 + 12 підбирань, Вейд 3, Траверс 2, Браянт 2, Портер 0.
Голден Стейт: Спенсер 19 + 7 передач, Хілд 13 + 7 підбирань, Пост 12 + 9 підбирань, Кумінга 4 + 7 підбирань, Річард 4 – старт; Сантос 14, Подземскі 10, Муді 9, Джексон-Девіс 8, Пейтон II 6.
Маямі — Сакраменто — 111:127 (31:34, 24:38, 23:29, 33:26)
Маямі: Пауелл 18, Віггінс 13, Адебайо 9 + 7 підбирань, Вейр 5, Сміт 4 – старт; Хакес 27 + 6 передач, Фонтеккйо 20 + 7 підбирань, Йович 12 + 6 передач + 5 втрат, Джонсон 3, Янг 0.
Сакраменто: Лавін 42, Мюррей 16, Дерозан 13 + 6 передач, Вестбрук 12 + 10 передач + 6 втрат, Рейно 12 + 10 підбирань – старт; Кліффорд 15, Ачіува 7 + 10 підбирань, Юбенкс 4, Елліс 3, Монк 3.
Міннесота — Кліпперс — 109:106 (22:34, 20:22, 30:22, 37:28)
Міннесота: Макденіелс 27, Рендл 24 + 6 передач, Едвардс 15 + 5 втрат, Дівінченцо 5, Гобер 4 + 7 підбирань – старт; Рід 19 + 9 підбирань, Кларк 8, Конлі 5, Шеннон 2, Інглс 0, Діллінгем 0.
Кліпперс: Харден 34 + 6 передач, Леонард 20, Зубац 15 + 13 підбирань, Коллінз 12, Данн 8 – старт; Богданович 9, Б. Лопес 3, Батюм 3, Сендерс 2.
Даллас — Хʼюстон — 122:109 (29:26, 28:31, 37:20, 28:32)
Даллас: Девіс 29 + 8 підбирань, Флегг 19, Маршалл 15, Вашингтон 14 + 7 підбирань + 5 перехоплень, Нембхард 11 + 7 передач – старт; Вільямс 20, Крісті 6, Рассел 4, Пауелл 4, Харді 0, Калеб Мартін 0, Сіссе 0.
Х’юстон: Дюрент 27, Сміт 22 + 8 підбирань, Капела 8 + 8 підбирань, Томпсон 7 + 6 передач + 6 втрат, Окогі 7 – старт; А. Холідей 19, Шеппард 12, Тейт 5, Грін 2, Кроуфорд 0, Девісон 0.