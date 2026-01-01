Голден Стейт обіграв Шарлотт, Сан-Антоніо виграв у Нью-Йорка, перемога Денвера
Чикаго здолав Новий Орлеан, Мілуокі поступилися Вашингтону
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт Горнетс — Голден Стейт Ворріорз — 125:132
Атланта Гокс — Міннесота Тімбервулвз — 126:102
Індіана Пейсерс — Орландо Меджик — 110:112
Клівленд Кавальєрс — Фінікс Санз — 129:113
Чикаго Буллз — Нью-Орлеан Пеліканс — 134:118
Сан-Антоніо Сперс — Нью-Йорк Нікс — 134:132
Торонто Репторс — Денвер Наггетс — 103:106
Мілуокі Бакс — Вашингтон Візардс — 113:114
Оклахома-Сіті Тандер — Портленд Трейл Блейзерс — 124:95