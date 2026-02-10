Голден Стейт переміг Мемфіс, Юта здолала Маямі, Оклахома виграла у Лейкерс
Денвер поступився Клівленду, Шарлотт програли Детройту
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт Горнетс — Детройт Пістонс — 104:110
Орландо Меджик — Мілуокі Бакс — 118:99
Маямі Гіт — Юта Джаз — 111:115
Бруклін Нетс — Чикаго Буллз — 123:115
Міннесота Тімбервулвз — Атланта Гокс — 138:116
Нью-Орлеан Пеліканс — Сакраменто Кінгз — 120:94
Денвер Наггетс — Клівленд Кавальєрс — 117:118
Голден Стейт Ворріорз — Мемфіс Ґріззліс — 114:113
Портленд Трейл Блейзерс — Філадельфія Сіксерс — 135:118
Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома-Сіті Тандер — 110:119