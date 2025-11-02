Голден Стейт та Мілуокі програли Індіані та Сакраменто
Даллас поступився Детройту, Х’юстон розгромив Бостон
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Мілуокі – Сакраменто 133:135 (47:36, 24:34, 31:38, 31:27)
Мілуокі: Я. Адетокумбо 26 + 11 підбирань + 8 передач, Грін 17, Трент 17, Роллінз 16 + 8 передач, Тернер 9 – старт; Кузма 22, Портіс 16, Коффі 4, Ентоні 3, Прінс 3, Сімс 0.
Сакраменто: Лавін 31, Дерозан 29, Шрьодер 24 + 7 передач, Сабоніс 24 + 13 підбирань + 6 передач, Кардуелл 2 – старт; Вестбрук 12 + 10 передач, Юбенкс 10, Елліс 3, Рейно 0, Кліффорд 0.
Шарлотт – Міннесота 105:122 (31:25, 25:25, 18:36, 31:36)
Шарлотт: Бріджес 30 + 8 підбирань, Болл 18 + 7 підбирань + 8 передач, Секстон 9, Колкбреннер 6 + 4 блок-шоти, Кніппел 5 + 8 підбирань – старт; Менн 16, Діабате 11 + 9 підбирань, Джеймс 8, Салон 2, Макнілі 0.
Міннесота: Рендл 30 + 7 підбирань, Дівінченцо 18, Макденіелс 14 + 6 передач, Гобер 14 + 15 підбирань, Конлі 10 + 6 передач – старт; Рід 18, Кларк 6, Діллінгем 4, Хайленд 3, Джузенг 3, Шеннон 2, Беранже 0.
Вашингтон – Орландо 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22)
Вашингтон: Джордж 17, Макколлум 13, Кулібалі 10, Сарр 10 + 8 підбирань, Міддлтон 6 – старт; Уітмор 8, Беглі 8, Керрінгтон 7, Джонсон 7, Шемпені 2, Кісперт 2, Райлі 2, Джонсон 2, Вукчевич 0, Гілл 0.
Орландо: Банкеро 28 + 11 підбирань, Ф. Вагнер 25 + 6 передач, Картер 16 + 12 підбирань, Саггс 6 + 5 перехоплень, Бейн 5 – старт; Бітадзе 15, Айзек 8, Блек 8, Джонс 6, Ховард 3, Пенда 3, да Сілва 2, Річардсон 0.
Індіана – Голден Стейт 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21)
Індіана: Несміт 31, Сіакам 27, Джексон 25 + 10 передач, Джексон 10 + 8 підбирань, Уокер 6 + 9 підбирань – старт; Ферфі 5, Бредлі 5, Шеппард 3, Денніс 2, Хафф 0, Робінсон-Ерл 0, Пітер 0.
Голден Стейт: Каррі 24+5 втрат, Батлер 20+7 передач, Кумінга 17, Подземські 16, Др. Грін 8 + 10 підбирань – старт; Пост 9, Сантос 5, Хорфорд 4, Хілд 3, Муді 3, Пейтон II 0.
Бостон – Х’юстон 101:128 (24:37, 24:29, 24:31, 29:31)
Бостон: Прітчард 14, Браун 12 + 5 втрат, Майнотт 10, Кета 9, Уайт 5 – старт; Шайєрман 17, Волш 10, Гонсалес 7, Хаузер 6, Буше 4, Саймонс 3, Вільямс 2, Харпер 2, Тіллман 0, Гарза 0.
Х’юстон: Дюрент 26, Томпсон 17 + 9 підбирань + 8 передач, Шенгюн 16 + 10 підбирань + 9 передач, Окоги 12, Сміт 12 + 4 блок-шоти – старт; Шеппард 12, Ісон 12, Грін 6, Девісон 5, Капела 4+10 підбирань, Адамс 4, А. Холідей 2, Тейт 0.
Детройт – Даллас 122:110 (27:30, 32:31, 28:32, 35:17)
Детройт: Дюрен 33 + 10 підбирань, Каннінгем 21 + 18 передач, Д. Робінсон 18, Томпсон 15 + 7 підбирань, Харріс 11 – старт; Стюарт 10, Грін 7, Леверт 5, Холланд 2, Ланір 0.
Даллас: Флегг 16 + 8 підбирань, Крісті 13, Томпсон 11, Геффорд 7, Вашингтон 6 – старт; Рассел 31 + 7 підбирань, Вільямс 12, Маршалл 7, Пауелл 5, Калеб Мартін 2.