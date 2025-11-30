Голден Стейт здолав Новий Орлеан, Денвер виграв у Фінікса, Детройт переміг Маямі
Бостон поступився Міннесоті, Бруклін програв Мулвокі
близько 24 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Міннесота – Бостон – 119:115 (32:36, 27:33, 35:23, 25:23)
Міннесота: Едвардс 39, Рендл 16 + 9 підбирань + 6 передач, Дівінченцо 15 + 8 передач, Гобер 12 + 8 підбирань, Макденіелс 8 – старт; Рід 10 + 8 підбирань, Шеннон 10, Конлі 6, Діллінгем 3
Бостон: Браун 41 + 7 передач + 5 перехоплень, Кета 19 + 18 підбирань, Вайт 16, Прітчард 9, Волш 0 – старт; Хаузер 14, Саймонс 5, Майнотт 5, Шайерман 3, Гарза 3.
Шарлотт – Торонто – 118:111 OT (21:34, 31:24, 28:29, 24:17, 14:7)
Шарлотт: Бріджес 35, Кніппел 20, Болл 14, Колкбреннер 8, Міллер 7 – старт; Секстон 18, Макнілі 7, Діабате 7 + 9 підбирань, Джеймс 2
Торонто: Барнс 30 + 12 підбирань, Куіклі 22 + 10 передач, Інгрем 22, Пелтль 8 + 11 підбирань + 9 передач, Уолтер 5 + 7 підбирань – старт; Мамукелашвілі 13, Дік 5, Шед 3, Агбаджі 2, Мюррей-Бойлс 1
Індіана – Чикаго – 103:101 (26:27, 35:27, 25:26, 17:21)
Індіана: Сіакам 24 + 9 підбирань, Матурін 19 + 5 втрат, Нембхард 14 + 6 передач, Хафф 14 + 8 підбирань + 4 блок-шоти, Шеппард 6 – старт; Джексон 14 + 11 підбирань, Макконнелл 8 + 6 передач, Уокер 4
Чикаго: Гідді 17 + 11 підбирань + 7 передач, Вучевич 16 + 8 підбирань + 6 передач, Досунму 15, Хертер 15, Бузеліс 8 + 11 підбирань – старт; Джонс 17, Міллер 6, Картер 3, Олбрич 2, Вільямс 2.
Маямі – Детройт – 135:138 (23:36, 36:35, 32:37, 44:30)
Маямі: Віггінс 31, Пауелл 28, Хірро 24, Адебайо 15 + 10 підбирань, Мітчелл 7 + 10 передач – старт; Вейр 12 + 7 підбирань, Сміт 9, Ларссон 7, Йович 2 + 5 втрат.
Детройт: Каннінгем 29 + 8 передач + 8 втрат, Харріс 26, Д. Робінсон 18, Томпсон 10 + 8 підбирань, Стюарт 9 + 8 підбирань – старт; Рід 13 + 10 підбирань, Холланд 10, Айві 9, Дженкінс 9, Грін 5.
Мілвокі – Бруклін – 116:99 (32:29, 39:24, 28:17, 17:29)
Мілвокі: Я. Адетокумбо 29 + 8 підбирань, Грін 15, Портер 13 + 6 передач, Роллінз 10, Тернер 10 – старт; Портіс 13, Кузма 11, Трент 5, Коффі 2, Джексон 2, Сімс 2 + 8 підбирань, Ентоні 2, Т. Адетокумбо 2
Бруклін: З. Вільямс 10, Мартін 9, Клекстон 7, Клауні 6, Менн 4 – старт; Вольф 22, Вілсон 13, Сараф 10 + 7 передач, Шарп 7 + 7 підбирань, Етьєнн 6, Пауелл 3, Лідделл 2.
Голден Стейт – Нью-Орлеан – 104:96 (17:18, 25:20, 31:34, 31:24)
Голден Стейт: Батлер 24 + 8 підбирань + 10 передач, Подземські 15 + 6 передач, Муді 11, Пост 8, Др. Грін 2 + 9 підбирань – старт; Пейтон II 19 + 11 підбирань, Кумінга 10, Хілд 8, Спенсер 4, Річард 3.
Новий Орлеан: Вільямсон 25 + 7 підбирань, Бей 21 + 7 підбирань, Фірс 16, Макгауенс 5, Квін 2 – старт; Міссі 9 + 10 підбирань, Піві 7, Альварадо 7, Луні 4.
Фінікс – Денвер – 112:130 (25:30, 35:33, 25:33, 27:34)
Фінікс: Брукс 27, Букер 24 + 7 передач, О’Ніл 15, Аллен 10, Ігодаро 8 + 8 підбирань – старт; Гіллеспі 12, Гудвін 8, Флемінг 5, Буей 3
Денвер: Йокич 26 + 9 підбирань + 10 передач + 5 втрат, Дж. Мюррей 24 + 5 втрат, Джонс 16 + 9 підбирань, К. Джонсон 15, Уотсон 11 – старт; Хардуей 23, Валанчюнас 9, Б. Браун 4 + 10 передач, Ннаджі 2
Кліпперс – Даллас – 110:114 (28:25, 28:24, 27:34, 27:31)
Кліпперс: Леонард 30 + 8 підбирань, Харден 29 + 8 підбирань + 11 передач + 7 втрат, Коллінз 21, Зубац 19 + 11 підбирань, Данн 6 – старт; Браун 5, Сендерс 0, Пол 0, Батюм 0
Даллас: Флегг 35 + 8 підбирань, Маршалл 18 + 8 підбирань, Пауелл 9 + 6 перехоплень, Нембхард 8, Крісті 3 – старт; Томпсон 23, Вільямс 14 + 7 передач, Сіссе 4, Харді 0, Калеб Мартін 0 + 7 підбирань