Голден Стейт здолав Юту з Михайлюком, Х'юстон поступився Далласу, поразка Сан-Антоніо
Філадельфія виграла у Нью-Йорка, Бостон розбив Кліпперс
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Маямі — Міннесота — 115:125 (25:27, 25:29, 36:34, 29:35)
Маямі: Пауелл (21), Мітчелл (14 + 6 передач), Віггінс (12), Адебайо (12 + 9 підбирань), Вейр (11 + 8 підбирань) – старт; Йович (14), Фонтеккьо (9), Гарднер (7), Сміт (6), Хакес (6), Якучіоніс (3).
Міннесота: Едвардс (33), Рендл (23 + 10 підбирань), Гобер (13 + 12 підбирань), Дивінченцо (11 + 8 підбирань), Макденіелс (5) – старт; Рід (29), Конлі (5), Хайленд (4), Кларк (2).
Нью-Йорк — Філадельфія — 119:130 (30:31, 28:35, 29:33, 32:31)
Нью-Йорк: Брансон (31), Таунс (23 + 14 підбирань), Анунобі (19 + 6 передач), Бріджес (12 + 6 передач), Робінсон (2) — старт; Макбрайд (20), Колек (6), Кларксон (3), Маккаллар (3).
Філадельфія: Максі (36 + 8 підбирань), Еджкомб (26), Ембіід (26 + 10 підбирань), Джордж (15 + 8 підбирань + 6 передач), Барлоу (5) – старт; Граймс (10), Маккейн (6), Вокер (4), Бона (2).
Торонто — Атланта — 134:117 (35:29, 42:41, 30:36, 27:11)
Торонто: Барретт (29), Інгрем (29 + 9 підбирань), Барнс (20 + 7 підбирань), Куіклі (15 + 7 передач), Мюррей-Бойлс (6) – старт; Мамукелашвілі (13 + 12 підбирань + 8 передач), Шед (10), Дік (7), Волтер (5).
Атланта: Александер-Уокер (31 + 6 втрат), Джонсон (30 + 7 підбирань + 9 передач), Деніелс (20 + 12 передач), Рісаше (8 + 7 підбирань), Оконгву (4) – старт; Крейчі (13), Воллес (11).
Сан-Антоніо — Портленд — 110:115 (24:35, 27:20, 29:32, 30:28)
Сан-Антоніо: Корнет (23 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Шемпені (20 + 10 підбирань), Фокс (19), Касл (16 + 9 передач), Барнс (14) — старт; Харпер (6), К. Джонсон (5 + 8 підбирань), Олінік (5), Браян (2).
Портленд: Авдія (29 + 11 підбирань + 10 передач), Клінген (24 + 12 підбирань), Камара (20 + 8 підбирань), Шарп (6), Мюррей (6) – старт; Лав (16), Сіссоко (7), Рупер (5), Ян Ханьсен (2).
Чикаго — Шарлотт — 99:112 (39:27, 19:23, 17:32, 24:30)
Чикаго: Вучевич (28 + 7 підбирань + 8 передач), Бузеліс (17 + 8 підбирань), Джонс (10 + 8 передач), Сміт (9), Окоро (2) – старт; Досунму (16), Хертер (9 + 11 підбирань + 7 передач), Террі (5), Філліпс (3), Вільямс (0).
Шарлотт: Бріджес (26 + 14 підбирань), Міллер (22), Кніппел (18), Болл (17 + 7 передач), Холл (10) – старт; Секстон (13), Грін (3), Джеймс (3 + 7 підбирань), Макнілі (0).
Даллас — Х’юстон — 110:104 (25:31, 32:19, 30:25, 23:29)
Даллас: Девіс (26 + 12 підбирань + 5 блок-шотів + 5 втрат), Крісті (24 + 7 підбирань), Флегг (10 + 7 підбирань + 6 передач), Геффорд (9 + 8 підбирань), Вашингтон (0) – старт; Вільямс (15 + 7 підбирань), Маршалл (10), Томпсон (9), Нембхард (5), Калеб Мартін (2).
Х’юстон: Дюрант (34 + 7 передач), Томпсон (20 + 12 підбирань), Ісон (19 + 10 підбирань), Сміт (7 + 9 підбирань), Шенгюн (0) – старт; Капела (8 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Шеппард (8), Тейт (3), Фінні-Сміт (3), Окогі (2), А. Холідей (0).
Голден Стейт — Юта — 123:114 (25:29, 33:36, 42:31, 23:18)
Голден Стейт: Каррі (31), Пост (15), Батлер (15 + 7 передач), Муді (8), Др. Грін (8) — старт; Мелтон (13 + 7 підбирань), Пейтон II (10 + 8 підбирань), Джексон-Девіс (9), Річард (8), Подземський (6 + 8 передач), Сантос (0).
Юта: Маркканен (35), Джордж (22 + 9 передач + 7 втрат), Сенсабо (12), Михайлюк (10), Лав (5 + 11 підбирань) – старт; Коллієр (8 + 7 передач), Клейтон (8), Філіповскі (7), Вільямс (6), Хендрікс (1).
Кліпперс – Бостон – 115:146 (28:42, 35:29, 36:42, 16:33)
Кліпперс: Коллінз (22), Леонард (22), Харден (18 + 12 передач), Данн (10 + 6 передач), Б. Лопес (6) – старт; Д. Джонс (19), Батюм (6), Зубац (4 + 7 підбирань), Браун (4), Міллер (2), Крісті (2).
Бостон: Браун (50 + 6 передач), Вайт (29 + 7 передач), Прітчард (12 + 8 передач), Хаузер (8), Кета (8 + 9 підбирань) – старт; Саймонс (15), Уолш (13 + 13 підбирань), Гарза (11).