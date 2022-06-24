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Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна»

Розігруючий може покинути клуб за схемою «сайн-енд-трейд»
Баскетбол НБА
09:40
Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна»

Розігруючий «Брукліна» Кайрі Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти по системі «сайн-енд-трейд», якщо йому не вдасться домовитися про новий контракт з клубом, повідомляє інсайдер Едріан Войнаровскі.

У список захисника входять «Лейкерс», «Кліпперс», «Нью - Йорк», «Майамі», «Даллас» і «Філадельфія».

«Лейкерс» обговорювали можливість придбання Кайрі Ірвінга у «Брукліна».

Рене Тер Велде
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