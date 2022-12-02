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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Кампаццо підпише контракт з «Міланом»

Він повернеться в Євролігу
Баскетбол НБА
02 грудня 21:10
Кампаццо підпише контракт з «Міланом»

Захисник Факундо Кампаццо повернеться в Євролігу.

31-річний аргентинець підпише контракт з «Міланом», повідомляє BasketNews.

Поки що існує ймовірність повернення захисника в «Реал», у якого є право першочергового контракту для гравця. Втім, Факундо намір пограти в іншому чемпіонаті.

Нинішній сезон він почав в « Далласі », але заграти не зміг. У підсумку, Кампаццо був відрахований, а на його місце прийшов Кембе Уокер. На рахунку аргентинця 8 матчів в НБА.

До цього він два роки відіграв в «Денвері».

Андрій Усмонов
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Теги

Даллас Маверікс Мілан (баскетбол)

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