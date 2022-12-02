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Кампаццо підпише контракт з «Міланом»
Він повернеться в Євролігу
Захисник Факундо Кампаццо повернеться в Євролігу.
31-річний аргентинець підпише контракт з «Міланом», повідомляє BasketNews.
Поки що існує ймовірність повернення захисника в «Реал», у якого є право першочергового контракту для гравця. Втім, Факундо намір пограти в іншому чемпіонаті.
Нинішній сезон він почав в « Далласі », але заграти не зміг. У підсумку, Кампаццо був відрахований, а на його місце прийшов Кембе Уокер. На рахунку аргентинця 8 матчів в НБА.
До цього він два роки відіграв в «Денвері».
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