Кампаццо підпише контракт з «Міланом»

Він повернеться в Євролігу

Захисник Факундо Кампаццо повернеться в Євролігу.

31-річний аргентинець підпише контракт з «Міланом», повідомляє BasketNews.

Поки що існує ймовірність повернення захисника в «Реал», у якого є право першочергового контракту для гравця. Втім, Факундо намір пограти в іншому чемпіонаті.

Нинішній сезон він почав в « Далласі », але заграти не зміг. У підсумку, Кампаццо був відрахований, а на його місце прийшов Кембе Уокер. На рахунку аргентинця 8 матчів в НБА.

До цього він два роки відіграв в «Денвері».