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Бокс. Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фінал. Єреван

Каррі та його 43 очка допомогли «Голден Стейт» зрівняти рахунок в серії з «Бостоном»

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Каррі та його 43 очка допомогли «Голден Стейт» зрівняти рахунок в серії з «Бостоном»
Фото: twitter.com/warriors

НБА. Плей-оф. Фінал

«Бостон» – «Голден Стейт» 97:107 (28:27, 26:22, 24:30, 19:28) Рахунок в серії 2-2

«Бостон»: Тейтум (23 + 11 підборів + 6 передач + 6 втрат), Браун (21), Смарт (18), Хорфорд (8), Р. Вільямс (7 + 12 підборів) - старт; Уайт (16), Г. Вільямс (3), Прітчард (1).

«Голден Стейт»: Каррі (43 + 10 підборів + 5 втрат), Томпсон (18), Віггінс (17 + 16 підбирань), Портер (2), Грін (2 + 9 підборів + 8 передач) - старт; Пул (14), Луні (6 + 11 підборів), Пейтон II (5), Б'єліца (0).


Карен Агабекян
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Теги

Голден Стейт Уорріорз Бостон Селтікс

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