Каррі вперше з 2018 року не зміг реалізувати жодного триочкового за матч

У п'ятому матчі фінальної серії НБА з «Бостоном» Стефен набрав лише 16 очок

Лідер «Голден Стейт» Стефен Каррі вперше з 2018 року не зумів реалізувати жодного триочкового кидка за матч.

У п'ятому матчі фінальної серії НБА з «Бостоном» Каррі набрав лише 16 очок. При цьому розігруючий «Уорріорз» дев'ять разів кинув з триочкової зони і жодного разу не потрапив. Останній раз Стефен не реалізував жодної далекої спроби 8 листопада 2018 року в матчі з «Мілуокі». Після цього захисник протягом 233 матчів реалізовував як мінімум один триочковий кидок в кожній грі.

Стефен Каррі встановив рекорд по триочковим і став MVP Матчу зірок НБА.