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Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Больцано

Каррі вперше з 2018 року не зміг реалізувати жодного триочкового за матч

У п'ятому матчі фінальної серії НБА з «Бостоном» Стефен набрав лише 16 очок
Баскетбол НБА
16:55
Каррі вперше з 2018 року не зміг реалізувати жодного триочкового за матч

Лідер «Голден Стейт» Стефен Каррі вперше з 2018 року не зумів реалізувати жодного триочкового кидка за матч.

У п'ятому матчі фінальної серії НБА з «Бостоном» Каррі набрав лише 16 очок. При цьому розігруючий «Уорріорз» дев'ять разів кинув з триочкової зони і жодного разу не потрапив. Останній раз Стефен не реалізував жодної далекої спроби 8 листопада 2018 року в матчі з «Мілуокі». Після цього захисник протягом 233 матчів реалізовував як мінімум один триочковий кидок в кожній грі.

Стефен Каррі встановив рекорд по триочковим і став MVP Матчу зірок НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Стефен Каррі Голден Стейт Уорріорз Бостон Селтікс

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