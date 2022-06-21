«Бруклін» може обміняти Ірвінга за схемою «сайн-енд-трейд»
Кайрі Ірвінг може покинути «Бруклін»
Претендентами на захисника вважається «Лейкерс» і «Кліпперс»
Розігруючий «Брукліна» Кайрі Ірвінг може покинути команду в нинішнє міжсезоння, повідомляє інсайдер Шемс Чаранія. За інформацією джерела, переговори Ірвінга з керівництвом клубу зайшли в глухий кут.
Кайрі розглядає можливість виходу на ринок вільних агентів. Претендентами на захисника вважається «Лейкерс» і «Кліпперс».
«Лейкерс» обговорювали можливість придбання Кайрі Ірвінга у «Брукліна».
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