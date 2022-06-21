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Кайрі Ірвінг може покинути «Бруклін»

Претендентами на захисника вважається «Лейкерс» і «Кліпперс»
Баскетбол НБА
11:35
Кайрі Ірвінг може покинути «Бруклін»

Розігруючий «Брукліна» Кайрі Ірвінг може покинути команду в нинішнє міжсезоння, повідомляє інсайдер Шемс Чаранія. За інформацією джерела, переговори Ірвінга з керівництвом клубу зайшли в глухий кут.

Кайрі розглядає можливість виходу на ринок вільних агентів. Претендентами на захисника вважається «Лейкерс» і «Кліпперс».

«Лейкерс» обговорювали можливість придбання Кайрі Ірвінга у «Брукліна».

Рене Тер Велде
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Теги

Кайрі Ірвінг Бруклін Нетс Лос-Анджелес Кліпперс Лос-Анджелес Лейкерс

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