Кайрі Ірвінг підписав новий контракт із Далласом на 119 мільйонів доларів
Зірковий захисник підписав трирічну угоду
близько 1 години тому
Захисник Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг відмовився від опції гравця на 43 млн доларів і підписав нову трирічну угоду на 119 млн доларів, повідомляє ESPN. Контракт передбачає опцію гравця на сезон 2027/28.
У коментарі ESPN Ірвінг заявив, що його рішення залишитися в Далласі базується на взаємній відданості, бажанні створити спадщину та вірі в чемпіонські амбіції команди після відновлення від травми. У березні 2025 року 33-річний гравець зазнав розриву хрестоподібної зв’язки коліна. До травми він набирав 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі за гру.
Нагадаємо, Даллас вже вирішив, кого обере першим номером драфту-2025.