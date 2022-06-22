Кевін Дюрант може покинути «Бруклін»

Рішення KD залежний від догляду Кайрі Ірвінга

Форвард «Брукліна» Кевін Дюрант може покинути команду, якщо розігруючий Кайрі Ірвінг не продовжить контракт з «Нетс» в міжсезоння.

Деякі команди схиляють Ірвінга до відходу з «Брукліна», вважаючи, що це дасть їм шанс придбати Дюранта шляхом обміну, повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Крім того, в нинішнє міжсезоння KD не спілкується з вільними агентами, які могли б посилити «Бруклін», як це було в минулі роки. Це може означати бажання форварда покинути клуб.

Проте, новий контракт Кевіна Дюранта з клубом, розрахований до 2026 року, робить практично неможливим контроль гравця над ситуацією.