Олег Гончар

Зірковий захисник Джеймс Харден став гравцем Клівленд Кавальєрс. У межах обміну Лос-Анджелес Кліпперс отримали Даріус Гарленд та драфт-пік другого раунду, передає basket.com.ua.

36-річний Харден проводить один із найкращих сезонів за останні роки. У середньому він набирає 25,4 очка, віддає 8,1 передачі та робить 4,8 підбирання, проводячи на паркеті 35,4 хвилини за матч. Влітку захисник має опцію гравця на сезон 2026/27 із зарплатою 42,3 млн доларів.

Для Клівленда цей обмін — спроба підсилити склад досвідченим плеймейкером у боротьбі за плей-оф. Минулого сезону Кавальєрс виграли Східну конференцію за підсумками регулярного чемпіонату, однак завершили виступи вже в першому раунді плей-оф, поступившись Індіані Пейсерс. Наразі команда йде п’ятою на Сході з балансом 30–21.

Даріус Гарленд, якому 26 років, усю кар’єру в НБА провів у складі Клівленда. Його було обрано на драфті 2019 року під п’ятим номером, і він вважався одним із ключових гравців франшизи до цього обміну.