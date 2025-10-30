Х’юстон розгромив Торонто, Денвер розбив Новий Орлеан, Лейкерс здолали Міннесоту
У десяти матчах регулярного чемпіонату визначилися переможці
НБА. Регулярний чемпіонат
Х’юстон – Торонто 139:121 (39:30, 31:33, 36:28, 33:30)
Х’юстон: Дюрент 31, Сміт 25, Томпсон 18 + 9 підбирань + 7 передач, Шенгюн 18 + 8 підбирань + 9 передач, Окоги 10 – старт; Ісон 14+5 втрат, Адамс 12+12 підбирань, Шеппард 7, Капела 4.
Торонто: Барнс 31, Інгрем 29, Куїклі 15 + 7 передач, Мюррей-Бойлс 13, Барретт 10 – старт; Мамукелашвілі 10, Шед 6, Дік 4, Волтер 2, Агбаджі 1, Мобо 0.
Бостон – Клівленд 125:105 (40:42, 35:18, 23:25, 27:20)
Бостон: Браун 30, Уайт 19, Майнотт 11 + 14 підбирань, Прітчард 10 + 10 передач, Кета 10 + 13 підбирань – старт; Хаузер 21, Саймонс 14, Гарза 10, Шайєрман 0, Уолш 0, Тіллман 0, Гонсалес 0.
Клівленд: Тайсон 19, Е. Моблі 19 + 11 підбирань, Хантер 18, Аллен 16, Мітчелл 15 + 6 передач – старт; Портер 7, Уейд 6, Болл 3, Проктор 2, Ненс 0, Траверс 0, Брайант 0.
Детройт – Орландо 135:116 (29:36, 36:28, 36:28, 34:24)
Детройт: Каннінгем 30 + 10 передач, Харріс 23, Дюрен 21 + 13 підбирань + 5 втрат, Д. Робінсон 15, Томпсон 12 + 11 підбирань + 6 передач – старт; Холланд 10, Стюарт 9, Грін 9, Леверт 4, Ланір 2, Дженкінс 0, Рід 0.
Орландо: Банкеро 24 + 11 підбирань + 7 передач, Ф. Вагнер 22 + 7 підбирань, Бейн 12, Саггс 8, Картер 8 – старт; да Сілва 15, Бітадзе 10, Блек 10, Пенда 4, Джонс 3, Річардсон 0, Ховард 0, Айзек 0.
Атланта – Бруклін 117:112 (34:27, 30:24, 30:32, 23:29)
Бруклін: Портер 32 + 9 підбирань, Томас 19, Клекстон 18 + 11 підбирань, Менн 11 + 6 передач, Сараф 0 – старт; Мартін 13, Клауні 7, Вілсон 6, Демін 4, Шарп 2.
Атланта: Джонсон 23 + 7 підбирань, Порзінгіс 14 + 7 передач, Різаше 8, Деніелс 7 + 6 передач, Янг 6 – старт; Александер-Уокер 18, Кеннард 17, Оконгву 12 + 14 підбирань, Гуйє 9, Уоллес 3.
Чикаго – Сакраменто 126:113 (36:33, 26:31, 39:27, 25:22)
Чикаго: Бузеліс 27, Гідді 20 + 8 підбирань + 12 передач + 5 втрат, Вучевич 13 + 14 підбирань + 7 передач, Джонс 11, Окоро 9 – старт; Хертер 18, Сміт 10, Досунму 9, Вільямс 9, Філіпс 0.
Сакраменто: Лавін 30, Дерозан 19, Сабоніс 18 + 11 підбирань + 6 передач, Вестбрук 12, Шрьодер 5 + 7 передач – старт; Монк 15, Елліс 8, Юбенкс 5, Джонс 1, Картер 0.
Даллас – Індіана 107:105 (25:30, 27:25, 29:19, 26:31)
Даллас: Флегг 15 + 10 підбирань, Крісті 10, Вашингтон 9 + 11 підбирань, Томпсон 5, Девіс 4 – старт; Вільямс 20 + 7 підбирань, Пауелл 18, Рассел 14, Калеб Мартін 6, Харді 3, Маршалл 3.
Індіана: Сіакам 27 + 13 підбирань, Уокер 20, Джексон 6, Несміт 5, Шеппард 4 + 8 підбирань – старт; Денніс 17, Джексон 8, Маккланг 7, Бредлі 6+8 підбирань, Хафф 5+4 блок-шота.
Портленд – Юта 136:134 (33:43, 46:30, 38:25, 19:36)
Портленд: Холідей 27 + 8 передач, Авдія 19 + 9 підбирань + 6 втрат, Шарп 18, Камара 17, Клінган 5 + 7 підбирань – старт; Грант 18, Уеслі 10, Ріт 9, Лав 5, Тайбул 3, Рупер 3, Ян Ханьсен 2.
Юта: Маркканен 32, Джордж 29 + 8 передач + 6 втрат, Кесслер 18 + 12 підбирань, Філіповські 8, Михайлюк 7 – старт; Нуркіч 13+5 втрат, Бейлі 8, Сенсабо 5, Хендрікс 5, Вільямс 4, Клейтон 4, Харклесс 1.
Денвер – Новий Орлеан 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30)
Денвер: Йокіч 21 + 12 підбирань + 10 передач, Дж. Мюррей 17 + 6 передач, К. Браун 17, Гордон 9 + 9 підбирань, К. Джонсон 7 – старт; Хардуей 11, Валанчюнас 10, Пікетт 8, Стротер 6, Б. Браун 5, Вотсон 5, Ннаджі 4, Джонс 2, Тайсон 0.
Новий Орлеан: Фірс 21 + 6 передач, Вільямсон 11, Мерфі 7 + 7 підбирань, Джонс 5, Джордан 2 – старт; Міссі 10, Пул 9, Бей 7, Квін 4 + 8 підбирань, Піві 3, Альварадо 3, Макгауенс 2, Хоукінс 2, Маткович 2.
Лейкерс – Міннесота 116:115 (32:34, 30:24, 35:28, 19:29)
Лейкерс: Рівз 28 + 16 передач, Ларевія 27 + 8 підбирань, Хатімура 17, Ейтон 17 + 10 підбирань, Вандербілт 3 + 12 підбирань – старт; Кнехт 15, Сміт 7, Хейс 2, Джеймс-молодший 0.
Міннесота: Рендл 33 + 6 передач, Макденіелс 30 + 7 підбирань, Дівінченцо 14 + 6 передач, Гобер 9, Конлі 8 + 6 передач – старт; Хайленд 8, Діллінгем 8, Рід 5, Шеннон 0.
Мемфіс – Фінікс 114:113 (27:26, 22:27, 32:25, 33:35)
Мемфіс: Морент 28 + 8 підбирань + 7 передач + 6 втрат, Джарен Джексон 18, Колдуелл-Поуп 11, Веллс 9, Лендейл 6 – старт; Альдама 14+10 підбирань, Кауард 14, Спенсер 6+6 передач, Кончар 5, Смолл 3.
Фінікс: Букер 32, Вільямс 20 + 11 підбирань, О’Ніл 18, Аллен 14 + 5 втрат, Данн 9 – старт; Гіллеспі 14, Хейс-Девіс 4, Ігодаро 2, Ліверс 0, Річардс 0.
