Команда екс-гравця збірної України вийшла у фінал тайванської ліги

33-річний баскетболіст може завоювати черговий титул

Ігор Зайцев / Фото - basket.com.ua

Команда колишнього бігмена збірної України«Фубон Брейвз» вийшла в фінал тайванської ліги PLeague +.У п'ятому матчі півфінальної серії плей-офф «Фубон» переграв «Дрімерз» з рахунком 119: 111 і виграв серію з рахунком 4:1. Зайцев через ліміт на легіонерів цей матч пропускав.У фіналі команда 33-річного українця зіграє проти переможця пари «Лайонірз» – «Кінгз», рахунок в цій серії зараз 3:2 на користь перших.Зайцев в поточному сезоні тайванської ліги зіграв в 27 матчах, в яких за 37.7 хвилини набирав 18.3 очка, 10.0 підборів і 1.4 блок-шота (РЕ 19.6).Раніше «Гран-Канарія» центрового збірної України