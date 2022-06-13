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Команда екс-гравця збірної України вийшла у фінал тайванської ліги

33-річний баскетболіст може завоювати черговий титул
Баскетбол Українські легіонери
13:24
Команда екс-гравця збірної України вийшла у фінал тайванської ліги
Ігор Зайцев / Фото - basket.com.ua
Команда колишнього бігмена збірної України Ігоря Зайцева «Фубон Брейвз» вийшла в фінал тайванської ліги PLeague +.

У п'ятому матчі півфінальної серії плей-офф «Фубон» переграв «Дрімерз» з рахунком 119: 111 і виграв серію з рахунком 4:1. Зайцев через ліміт на легіонерів цей матч пропускав.

У фіналі команда 33-річного українця зіграє проти переможця пари «Лайонірз» – «Кінгз», рахунок в цій серії зараз 3:2 на користь перших.

Зайцев в поточному сезоні тайванської ліги зіграв в 27 матчах, в яких за 37.7 хвилини набирав 18.3 очка, 10.0 підборів і 1.4 блок-шота (РЕ 19.6).

Раніше «Гран-Канарія» центрового збірної України Артема Пустового звільнила головного тренера команди.
Володимир Кириченко
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Ігор Зайцев

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