У Києві завершився перший сезон медійної баскетбольної ліги King Media Basket. FIRST HOTС впевнено перемогли команду KING CREW у фіналі з рахунком 74:38 і здобули головні призи — 300 000 гривень, чемпіонські персні (за традицією NBA) та кубок, закріпивши за собою статус першої команди-переможниці медійного баскетболу України. Партнерами команди Heroes Of The Courts (HOTС) став бренд онлайн казино FIRST, який послідовно підтримує розвиток вітчизняного спорту.

Гранд-фінал став кульмінацією сезону. Вже перші хвилини гри показали, що FIRST HOTС налаштовані рішуче. Команда продемонструвала швидкі передачі, чітку взаємодію і контроль м’яча, розрив у рахунку почав збільшуватися з кожною хвилиною. На майданчику зібралися сильні гравці з різним бекграундом — професійні баскетболісти та медійні особистості, що разом створили унікальну синергію.

Граючий президент команди Стас Словіцький розповів про специфіку формату 3x3 на два кільця зі зменшеною висотою. За його словами, нові правила вимагали швидкої адаптації та максимальної концентрації. Під час фіналу його команда знаходила взаєморозуміння в критичні моменти, підтримувала один одного навіть після втрати м’яча, що допомогло розширити перевагу над суперником.

Півфінал виявився для FIRST HOTС складнішим, ніж фінал. Команда перемогла PSSS TEAM лише з невеликим відривом — три очки — проте цей досвід дозволив «Героям майданчиків» відшліфувати тактику і впевнено досягти золотого матчу.

Команда планує брати участь у другому сезоні ліги навесні 2026-го, можливо навіть двома складами, адже інтерес до FIRST HOTС з боку професійних спортсменів і блогерів значний. Стас підкреслив, що медіа баскетбол відкриває нові можливості для українського спорту, створює глядацький інтерес і об’єднує спортсменів та фанатів.

«Ця перемога показує силу команди та братерство гравців, – зазначив Стас Словіцький, капітан FIRST HOTС. – Ми підтримували один одного в найскладніші моменти і разом досягли результату, про який мріяли».

Бренд онлайн-казино FIRST підтримує команду FIRST HOTС та розвиток медіа баскетболу в Україні, роблячи можливими регулярні турніри, залучення нових гравців і популяризацію сучасних спортивних форматів.