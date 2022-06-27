Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:35
Стронгмен. Кубок України. Фінал. Київ

Команда Сербії – переможець ЧС з баскетболу 3х3 серед чоловіків. Франція – найкраща серед жінок

Всі результати вирішальних матчів планетарного форуму в Антверпені
Баскетбол В Європі
10:24
Команда Сербії – переможець ЧС з баскетболу 3х3 серед чоловіків. Франція – найкраща серед жінок
Команди Сербії та Франції / Фото - FIBA
В Антверпені ( Бельгія ) стали відомі тріумфатори чемпіонату світу-2022 з баскетболу 3х3.

Серед чоловіків золото завоювала команда Сербії – 5-та перемога в 7 турнірах. У фіналі серби обіграли Литву (21: 16).

У матчі за бронзу команда Франції здолала Бельгію (18: 17).

Серед жінок переможцем стали француженки. Вони стали першою командою, яка виграла планетарний форум та жіночу серію. У фіналі вони переграли Канаду (16: 13).

Бронзовим призером став Китай, який впевнено розібрався з Литвою (21: 11).

Раніше FIBA виключила збірні росії і білорусі з усіх міжнародних турнірів.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Баскетбол

Команда Сербії – переможець ЧС з баскетболу 3х3 серед чоловіків. Франція – найкраща серед жінок
Команда Сербії – переможець ЧС з баскетболу 3х3 серед чоловіків. Франція – найкраща серед жінок
В Європі
10:24
Багатскіс: «Приїзд Михайлюка – ковток свіжого повітря, але будуть певні проблеми»
Багатскіс: «Приїзд Михайлюка – ковток свіжого повітря, але будуть певні проблеми»
Збірна України
26 червня 18:50
Михайлюк допоможе збірній України в липневих матчах
Михайлюк допоможе збірній України в липневих матчах
Збірна України
26 червня 12:17
Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»
Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»
Збірна України
26 червня 11:46
Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА
Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА
НБА
26 червня 08:36
Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі
Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі
Збірна України
25 червня 23:02
Грегг Попович залишиться в «Сан-Антоніо» на наступний сезон
Грегг Попович залишиться в «Сан-Антоніо» на наступний сезон
НБА
25 червня 19:20
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Збірна України
25 червня 09:21
«Миколаїв» може зникнути з баскетбольної мапи України
«Миколаїв» може зникнути з баскетбольної мапи України
Суперліга
24 червня 15:18
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Бокс Професійний бокс
22 червня 07:58
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
Футбол У світі
20 червня 22:45
Всі новини