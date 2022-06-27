ФБУ закликала FIBA надати «Будівельнику» місце в груповому раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2022/23
Команда Сербії – переможець ЧС з баскетболу 3х3 серед чоловіків. Франція – найкраща серед жінок
Всі результати вирішальних матчів планетарного форуму в Антверпені
Команди Сербії та Франції / Фото - FIBAВ Антверпені ( Бельгія ) стали відомі тріумфатори чемпіонату світу-2022 з баскетболу 3х3.
Серед чоловіків золото завоювала команда Сербії – 5-та перемога в 7 турнірах. У фіналі серби обіграли Литву (21: 16).
У матчі за бронзу команда Франції здолала Бельгію (18: 17).
Серед жінок переможцем стали француженки. Вони стали першою командою, яка виграла планетарний форум та жіночу серію. У фіналі вони переграли Канаду (16: 13).
Бронзовим призером став Китай, який впевнено розібрався з Литвою (21: 11).
Раніше FIBA виключила збірні росії і білорусі з усіх міжнародних турнірів.
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